Blumberg Die Randenwölfe aus Nordhalden/Neuhaus sind startklar

Mit dem ersten Fasnetumzug in der Geschichte starteten die Randenwölfe aus Nordhalden im Januar in ihre Fasnachtssaison.

Am Umzug des Narrenvereins Blauer Stein in Riedöschingen nehmen die Randenwölfe am Sonntag, 12. Februar, teil. Abfahrt ist um 12 Uhr in Nordhalden. Für ihren ersten Programmabend am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Dorferlebnisschuen in Nordhalden ist bereits um 13 Uhr eine öffentliche Generalprobe.



Die Narrenzeitung wird vom Elferrat am Mittwoch, 22. Februar, ab 18 Uhr verteilt. Treffpunkt zum Wecken ist am Schmutzigen Donnerstag um 7 Uhr bei der Silbermine. Ab 12 Uhr wird der Narrenbaum geschmückt und aufgestellt, ab 13 Uhr gibt es Nudelsuppe in der Dorferlebnisscheune. Der Hemdglonkerumzug startet am Ortseingang von Neuhaus um 18.30 Uhr, anschließend folgt der gemütliche Teil in die Dorferlebnisscheune. Der zweite Programmabend ist am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Dorferlebnissscheune.



Nach Büßlingen fahren die Nordhalder Narren am Sonntag, 26. Februar. Abfahrt ist um 12 Uhr. Am Rosenmontag beginnt um 12 Uhr das Narrenrennen durchs Dorf, die Kinder sind bereits ab 9 Uhr unterwegs. Der Kinderumzug mit anschließendem Kinderprogramm in der Dorferlebnisscheune beginnt am Dienstag, 28. Februar, um 14 Uhr (Generalprobe 9 Uhr). Abschluss der Nordhalder Fasnet ist anschließend um 19 Uhr mit der Fasnachtsverbrennung und der Versteigerung des Narrenbaums.