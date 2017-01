Die Achdorfer Bürgerversammlung am Montag im Haus des Gastes war gut besucht, detailliert gab Ortsvorsteher Hans-Peter Mess Rechenschaft über das vergangene Jahr und den Ausblick auf 2017

Wie eine vorbildliche Ortsverwaltung funktioniert, konnten die rund 100 Besucher am Montag in Achdorf im Haus des Gastes erleben. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess sprach in seinem Rück- und Ausblick die großen Themen wie die Standort-Entscheidung für das Feuerwehrgeräte- und Vereinshaus, den Breitbandausbau, den Umbau des Wutachwehrs und Verkauf des Schulhauses in Aselfingen an. Er informierte aber auch über die anderen Themen. So gab im wieder eine Sitzung mit den Jagdpächtern, Vertretern vom Forst und der Landwirtschaft, auf der die verschiedenen Berührungspunkte diskutiert wurden.