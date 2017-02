Blumberg Die Onleihe in der Blumberger Stadtbibliothek ist ein Erfolgsmodell

Die vor einem Jahre eingeführte Onleihe in der Blumberger Stadtbibliothek kommt gut an, erklärte Evelyn Zach und Sabine Mettler vom Team mit Daniela Götz von der Stadtverwaltung

Welche Neuerungen es in der Stadtbibliothek Blumberg gibt und was geplant ist, erläuterten Evelyn Zach und Sabine Mettler vom Bibliotheksteam und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz in einem Pressegespräch. Seit einem Jahr gibt es in der Bibliothek die onleihe Schwalbe, in der elektronische Medien ausgeliehen und mit einem speziellen Gerät gelesen werden können.



Das Angebot umfasst e-books, Hörbücher, Videos, Zeitungen und Zeitschriften, und wird kontinuierlich erweitert. "Das war ein wichtiger und richtiger Schritt im Trend der Zeit und die Leserzahlen sprechen dafür," sagte Evelyn Zach. Tolinos zum Ausleihen stehen bereit und von den derzeit 102 Nutzern waren insgesamt 2205 Ausleihen zu verzeichnen. Das sei sehr positiv Zahl, damit liege die Blumberger Einrichtung bei 21 Bibliotheken, die im Verbund zusammen geschlossen sind, im guten Mittelfeld. Mehrere Medien können gleichzeitig genutzt werden, für viele Nutzer wird das Lesen einfacher. Das Gerät ist klein, leicht und handlich, passt in jede Handtasche und das Schriftbild kann je nach Bedarf vergrößert werden. Neu im elektronischen Medienangebot sind E-Learning Tutorials. Hier können Nutzer zeit- und ortsunabhängig auf Programme und Video-Tutorials zu Sprachen, Beruf, EDV oder auch Bildbearbeitung zugreifen. Bei den Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch ist auch Deutsch als Fremdsprache im Angebot. Und dazu kommt Jura, Medizin, Fitness und Musik wie Schlagzeug oder Gitarre. Ein umfassendes Angebot, das ebenfalls ständig erweitert wird. Mit der Suche nach geeigneten Lesepaten will die Blumberger Bibliothek das Angebot von Lese- und Sprachförderung für Kinder neu organisieren.

Als ehrenamtlicher Lesepate kann sich jeder bewerben, der Zeit, Lust und Laune zum Umgang mit Kindern hat. In einem speziellen Seminar, das vom Bildungsbüro im Landratsamt angeboten wird und in der Schwenninger Stadtbibliothek stattfindet, werden die künftigen Lesepaten informiert und geschult. Ganz wichtig wäre dem Bibliotheksteam eine türkische Frau als ehrenamtliche Lesepatin. Die Nachfrage türkischer Mütter nach Leseförderung für ihre Grundschulkinder ist groß, und so bietet es sich an, Bilderbücher und Geschichten zweisprachig zu vermitteln. Zudem sollen die Sonderlesestunden für Kindergärten und Schulklassen wieder fest ins Bildungsangebot der Stadtbibliothek integriert werden. Die werden nach Absprache stattfinden, während die Lesepatenstunden immer auf einen festen Tag terminiert werden. Interessenten können sich bis zum 24. Februar in der Stadtbibliothek bewerben, Telefon 07702/36 36.

Die Onleihe

Mit dem onleihe-Angebot Schwalbe hat die Blumberger Stadtbibliothek ihre Öffnungszeiten auf 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche erweitert. So kann der Nutzer zeitlich unbegrenzt auf das große Medienangebot zurückgreifen und sich mit Literatur und /oder auch Sachbüchern eindecken. Es gibt keine Mahngebühren, wenn die Ausleihzeit überschritten ist, dann wird das Medium automatisch gesperrt. Nutzen kann die onleihe Schwalbe jeder, der einen gültigen Leseausweis hat.