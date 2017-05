vor 2 Stunden Bernhard Lutz Blumberg Die Ganztagsschule an der Blumberger Grundschule bewährt sich

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei besuchte am Dienstag in Blumberg die Ganztagsschule der Grundschule. Blumberg geht bei der Schulentwicklung seinen eigenen Weg, für den künftigen Schulcampus am Eichberg gibt es schon klare Bausteine