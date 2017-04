Blumberg Die Bürgermeisterwahl in Blumberg ist am 15. Oktober

Die Bürgermeisterwahl in Blumberg ist am 15. Oktober

Der Blumberger Gemeinderat hat am Dienstagabend den Bürgermeisterwahltermin auf Sonntag, 15. Oktober, festgelegt.

Blumberg wählt am Sonntag, 15. Oktober, den Bürgermeister für die Amtszeit ab 2018. Einstimmig folgte der Blumberger Gemeinderat gestern dem Vorschlag der Verwaltung und legte diesen Termin fest. Eine eventuelle Neuwahl wäre am 5. November. Die Bewerbungsfrist zur Hauptwahl am 15. Oktober endet am Montag, 18. September, um 18 Uhr, die Bewerbungsfrist für eine eventuell erforderliche Neuwahl am 5. November würde am Mittwoch, 18. Oktober, um 18 Uhr enden. Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy hatte zuvor das Verfahren erläutert.

Die derzeitige Amtszeit von Bürgermeister Markus Keller endet am 31. Dezember 2017, die nächste Amtszeit des Blumberger Bürgermeisters beginnt am 1. Januar 2018. Die Bürgermeisterwahl muss im letzten Quartal vor Beginn der neuen Amtszeit stattfinden. Bürgermeister Markus Keller hat mehrfach erklärt, er werde wieder antreten. Die Sitzungsleitung übernahm bei diesem Punkt der erste Bürgermeisterstellvertreter Matthias Fischer. Matthias Fischer wurde auch als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses gewählt, als stellvertretende Vorsitzende wurde die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz gewählt. Beisitzer und Stellvertreter sind die langjährigen Rathausmitarbeiterinnen Sandra Zeller und Karin Schmelz. Auf Vorschlag der Verwaltung wurden je ein weiterer Beisitzer sowie dessen Stellvertreter aus den Fraktionen gewählt. Es sind Dieter Selig (Stellvertreterin Elke Bellhäuser, CDU), Hannes Jettkandt (Rainer Gradinger, Freie Liste) und Ursula Pfeiffer (Werner Waimer, SPD/FDP-Fraktion).

Schriftführerin und erforderliche Hilfskraft des Gemeindewahlausschusses sind die städtischen Mitarbeiterinnen Linda Fleischer und Michaela Frey. Die Bürgermeisterstelle wird im Amtsblatt der Stadt Blumberg am 27. Juli und im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg am 28. Juli ausgeschrieben.