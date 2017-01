Die Blumberger Realschule erhält 30 Laptops

Der Blumberger Gemeinderat hob am Donnerstag den Sperrvermerk im Haushaltsplan auf

Blumberg (blu) Damit die Blumberger Realschule den Bildungsplan erfüllen kann, erhält sie mindestens 30 Laptops. Einstimmig hob der Gemeinderat den Sperrvermerk auf die 24 800 Euro im Haushaltsplan auf. In der Sitzung machte der anwesende Schulnetzberater für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Klaus Kuhnt, jedoch deutlich, dass der Antrag der Schule so nicht getaugt hätte, weil die nötige Infrastruktur gefehlt hätte. Deshalb werden weitere, vom Gemeinderat bereits bewilligte 9000 Euro, die ursprünglich in einen PC-Raum investiert werden sollten, nun für die nötige Infrastruktur verwendet.