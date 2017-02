Blumberg Die Blumberger Narrengesellschaft macht eine Weltreise

Die Programmabende der Blumberger Narrengesellschaft sind prächtig vorbereitet, die Generalprobe in der Stadthalle ist gelungen.

Tage und Wochen der Vorbereitung auf die Programmabende liegen jetzt hinter den rund 100 Aktiven der Blumberger Narrengesellschaft (NGB). Am Samstag hatten Narrenpräsident Dieter Selig, der auch die Regie zusammen mit seinem Stellvertreter Marc Lengsfeld für das Narrenprogramm übernommen hat, zur Generalprobe in die Stadthalle eingeladen. Schon an diesem Tag waren die Gestalter der Programmabende recht närrisch gestimmt.

Das Programm steht : Selig konnte feststellen: Das Programm steht und kann an den Programmabenden über die Bühne gehen. Unter dem Motto "Eine Reise durch die Kontinente" nehmen die Narren ihre Gäste auf der MS Blumberg mit auf Weltreise. Sitzungspräsident, Friedhelm Friker, erscheint in auffälliger Kapitänsuniform und guter Laune auf der Bühne, um seine Passagiere zu begrüßen. Begleitet wird er von seinen extra für diese Schiffsreise angeheuerten Matrosen und Weltreisenden aus dem Narrenrat. Nachdem das Nebelhorn seine Töne von sich gegeben hat, geht es. Damit begann eine wunderbare, unterhaltsame Reise auf die fünf Kontinente.

Aufakt mit Minifunken: Dann hieß es Deck frei für die Minifunken, die den Reigen des Unterhaltungsprogramms eröffneten. Die Kleinsten der Narrengesellschaft legten einen zauberhaften Auftritt auf die Bühnenbretter. Mit den TopTen, der Funkengarde und Charlys Angels sind es weitere Tanzformationen aus den Reihen der Narrengesellschaft, die es in ihren wunderbaren Kostümen verstehen, ihr Publikum zu unterhalten. Die Mädchen tummeln sich jeweils in verschiedenen Ländern und haben ihre Aufführungen entsprechend darauf ausgerichtet. Eine wahre Augenweide wartet auf das närrische Publikum an den Programmabenden. Die "Bordkapelle" verabschiedet jeweils wie gehabt mit dem dreifach donnernden Hallo-Narro, beim Auftritt der Afrikanerinnen Charlys Angels mit einem zünftigen Gruß aus dem schwarzen Kontinent.

Grüße aus Asien: Mit einem Tanz erfreuen aber auch die Hofnarren der NGB und grüßen damit aus Asien. Einen Gastauftritt haben die Burghexen vorgesehen. Bei der Probe war die Gruppe noch nicht anwesend. Die Stimmungskanone Franz Vogt sorgt mit einer Stimmungsrunde für viel Spaß an der Freude. Dabei wird er auch noch durch viele Mitglieder unterstützt. Heidi Michaelis geht wieder wie eh und jeh in die Bütt und präsentiert sich so, wie sie die Blumberger in der Bütt kennen und lieben. Herrlich auch der Auftritt von Martina Selig und Elke Bellhäuser, die an ihren Ehemännern kein gutes Haar lassen, aber auch sich selbst nicht außen vor lassen. Gedöns und Lieder beim Narrenrat. Dabei werden sie von Aktiven der Burgpfeifer unterstützt. Schließlich sorgen die Blumberger Burgpfeifer mit ihrem Auftritt "Gedöns" für die Strapazierung der Lachmuskeln. Nachdem sich alle Aktiven auf den Bühnenbrettern versammel haben, geht es mit der guten und vergnügten Stimmung weiter. Dafür sorgen die DJ Sny und Pferdle, die zuvor auch für die nötigen Seemanns- und Seefahrtslieder zuständig waren. Als nette Geste wurde die Einladung von Gästen aus dem Pflegeheim empfunden.

Die beiden ersten Programmabende am 18. und 24. Februar 2017 sind den Mitgliedern vorbehalten. Der Programmabend am Samstag, 25. Februar ist offen für alle.