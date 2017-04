Blumberg/Achdorf Die Blumberger CDU ist stolz auf ihre Leistungen

Die Hauptversammlung in Achdorfer Scheffellinde ist gut besucht. Der Stadtverband ehrt zahlreiche Mitglieder, der Abgeordnete Thorsten Frei schwört alle auf die Bundestagswahl ein

Blumberg/Achdorf – Demokratie fordert Engagement und das braucht aktive Mitstreiter, betonte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jan Schweizer am Freitagabend auf der gut besuchten Generalversammlung des Stadtverbands in der Achdorfer „Scheffellinde“. „Wir müssen den Menschen erklären, warum wir uns in der CDU engagieren und warum wir weitere Freunde brauchen" appellierte er eindringlich darum, neue Mitglieder zu werben, da die Zahl abnehme: vor allem durch Sterbefälle. Kurz und prägnant sein Rückblick, Höhepunkt war die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Stadtverbands, die Schriftührerin Doris Rothweiler ausführlicher schilderte. Die Kassenprüfer Markus Hochberger und Christel Vetter bescheinigten Kassierer Markus Zimmermann eine vorbildliche Arbeit, die Entlastung unter dem Ehrenvorsitzenden Stefan Scherer erfolgte einstimmig.

Den Bericht des Fraktionssprechers Dieter Selig, der in Kur weilte, verlas sein Vertreter Horst Fürderer. Er nannte die Entwicklung seit der Kommunalwahl 2014 mit der Realisierung des neuen Gewerbegebiets in Riedböhringen, der Kleinkindbetreuung mit der Eröffnung der Kita Stadtzwerge, der Fortführung des Gebäudesanierungskonzepts mit den Mehrzweckhallen Riedöschingen und Riedböhringen, den Ausbau der Breitbandversorgung, das Stadtentwicklungskonzept mit der Aktion „Zehn auf einen Streich“ für die Ortsteile, um innerörtliche Flächen zu gewinnen. Weitere Punkte waren das Umsetzen des Feuerwehrbedarfsplans durch das Anschaffen neuer Fahrzeuge, die Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen, die wieder im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans stehen, der demografische Wandel.

In den nächsten zwei Jahren müsse der Schulcampus vorangetrieben werden, um endlich eine beschlussfähige Planung für den Antrag auf Schulbauförderung vorlegen zu können.

Kreisrat und Bürgermeister Markus Keller berichtete von der Randenkomission, die tags zuvor in Blumberg tagte: die Landkreise Schwarzwald-Baar, Konstanz und Waldshut-Tiengen. Dabei sei deutlich geworden, dass der Kreistag im Schwarzwald-Baar-Kreis seine Hausaufgaben gemacht habe mit dem Klinikum und der Digitalisierung, "um die uns andere Kreise beneiden." In der Pflege komme jetzt noch ein zweiter Stützpunkt hinzu, Blumberg liege im Kreis allerdings auf dem letzten Platz und habe Nachholbedarf, der unter anderem auf dem Schlenk-Areal abgebaut werden soll. Kreisrat Michael Walter ergänzte, die gesundheitliche Versorgung auf dem flachen Land sei nicht mehr so gut wie früher.

Mit Interesse hörten alle die Analyse des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei, der die Parteifreunde auf den Bundestagswahlkampf einschwor. Er glaube, dass die CDU die richtigen Konzepte habe, seit Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel 2005 habe man die Arbeitslosigkeit von 5,2 auf 2,6 Prozent halbiert. Zum Thema Flüchtlinge betonte Frei, für diejenigen, die nach Deutschland kämen, um hier Sozialmissbrauch zu betreiben, sollte das Anerkennungsverfahren sofort beendet sein. Den Solidaritätszuschlag wolle die CDU nach 27 Jahren abschaffen.

Die Geehrten

60 Jahre: Arnold Maus (Zollhaus); 55 Jahre: Franz Scherer (Blumberg); 50 Jahre: Karl-Heinz Kienzler (Blumberg), Siegfried Scheu (Kommingen); 45 Jahre: Karlhans Schweizer (Blumberg); 40 Jahre: Elmar Sauter (Randen), AnnelottePfaffCanisius, Hannelore Vetter (Nordwerk/Blumberg); 35 Jahre: Dieter Baumann, Robert Bornhäuser, Jolande Löffler, Harry Opitz (alle Blumberg), Ingrid Scheyer (Riedböhringen), Bernhard Schreiber (Überachen), Margarete Rösch, Johann Steuer (beide Kommingen), Hans–Martin Vetter (Nordwerk/Blumberg), und Wilfried Zier (Blumberg). (blu)