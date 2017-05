Blumberg Der Mittelstand will mehr Gewicht in Europa

Der Mittelstand will mehr Gewicht in Europa

Firmenchefs und Vertreter der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg diskutierten mit dem grünen Abgeordneter Reinhard Bütikofer bei Straub Verpackungen, wie der Mittelstand mehr Gewicht in Europa erhalten könnte

Blumberg – Wie kann der Mittelstand seinen Interessen und Bedürfnissen in Europa mehr Gewicht verleihen? Darum ging es am Mittwochabend bei der Firma Straub Verpackungen in Blumberg. Rund zweieinhalb Stunden nahm sich der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer Zeit, um mit Firmenchef Steffen Würth, zugleich Vizepräsident der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, weiteren Vertretern aus der Wirtschaft und IHK, der Landtagsabgeordneten Martina Braun, Blumbergs Bürgermeister Markus Keller und den Fraktionssprechern zu diskutieren. Die Initiative ging von den Grünen aus, mit dabei waren auch der Grüne Kreistagfraktionssprecher Wolfgang Kaiser und Kreisrätin Kornelia Kunkis-Becker.

Reinhart Bütikofer (64) kennt sich in der Politik aus. Jahrelang war er Stadtrat in Heidelberg, danach Landtagsabgeordneter und Landes- und Bundesvorsitzender der Grünen, seit 2009 ist er im Europaparlament. Dort ist er Mitglied im wichtigen Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und konzentriert sich nach eigenen Aussagen auf die Industriepolitik. Bütikofer ist einer, der zuhört und Dinge durchdenkt, das wurde auch am Mittwoch deutlich. Mit hiesigen IHK-Vertretern hatte er bereits vor vier Jahren eine intensive Diskussion in Schwenningen gehabt, wie Straub-Geschäftsführer Steffen Würth eingangs kurz erinnerte, nun kam eine Neuauflage.

Am Beispiel des Familienunternehmens Straub Verpackungen mit 550 Beschäftigten in der Wellpappenproduktion in Bräunlingen und Blumberg schilderte Geschäftsführer Steffen Würth die Situation eines mittelständischen Familienunternehmens, das er mit seinem Vetter Alexander Würth mittlerweile in der siebten Generation führt, mit einem Umsatz von 175 Millionen Euro in der ganzen Gruppe mit fast 800 Beschäftigten, wozu noch weitere Firmen gehören.

Bürgermeister Markus Keller stellte Blumberg kurz vor. In zwei Jahren sollen alle Betriebe schnelles Internet haben, wichtig sei aber auch schnellerer Verkehr auf den Straßen zwischen Stuttgart und Zürich, dazu gehörten endlich auch die B 27-Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus und Randen.

Was sind die Gründe für den Erfolg?, fragte Reinhard Bütikofer. Die Qualität und der Service, doch dies sei nicht alles, so Steffen Würth, vieles gehe über den Preis. Wobei anwesende Kundenvertreter wie IMS Gear-Geschäftsführer Wolfgang Weber aus Donaueschingen oder Rainer Christel von der Kunststoff Christel GmbH in Bad Dürrheim die Nähe von Straub als Plus würdigten. Für Jochen Metz, einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter von Metz Connect in Blumberg, sind intelligente Verpackungen wichtig.

Wichtig sei die Digitalisierung, wurde betont. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sei man durch den Zweckverband Breitbandversorgung weit, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, in Europa sehe es zum Teil anders aus, man habe die Kommunen alleine gelassen. In so einer wichtigen Frage gehe man von unten vor statt europaweit. Der Abgeordnete Bütikofer antwortete, sie seien auf europäischer Ebene nicht so aufgestellt, sie hätten keine Industriekompetenz. "Unsere Aufgabe ist es, die Mitgliedsstaaten zu unterstützen." Für ihren Haushalt erhielten sie gerade einmal ein Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Ungarn habe schon lange schnelles Internet, sagte Bürgermeister Keller, Schweden sei auch gut aufgestellt, so Reinhard Bütikofer.

Doch Digitalisierung sei nicht alles, betonte Steffen Würth, auch "die Zulieferer- und die Abnehmer-Struktur müssen stimmen." Und der Mensch bleibe immer ein Faktor. Neue Geschäftsmodelle wie in anderen Branchen seien bei Straub nicht entstanden.

Gemeinsam vorgehen: Eines wurde bei der Diskussion deutlich: Größere Chancen hätte die Wirtschaft, wenn sie gemeinsam vorgehe. Wenn zum Beispiel die deutsche und französische Wirtschaft als die beiden stärksten Volkswirtschaften einen gemeinsamen Vorstoß machen würden, etwa bei der Finanztransaktionssteuer, wie schon einmal unter dem französischen Staatspräsidenten Nikolas Sarkozy angedacht aber nicht umgesetzt. Unter dem jetzigen Staatspräsidenten Emmanuel Macron könnte Bütikofer sich eine gemeinsame Körperschaftssteuer vorstellen. Wolfgang Weber von IMS Gear stimmte zu: "Man sollte mehr solche Initiativen anstoßen." Etwa auch bei der Steuergesetzgebung.

Der Mittelstand habe in Brüssel gleichwohl noch mehr zu kämpfen, wurde deutlich. Kommissar Günther Oettinger habe ihm während eines Besuchs in Brüssel gesagt, "ihr müsst regelmäßig kommen und Euer Anliegen vorbringen", berichtete Steffen Würth. Mit dem Modell der dualen Berufsausbildung seien sie im Moment dabei, international erfolgreich zu werden, sagte Bütikofer. Die Strategie sei, dies nicht als deutsche Sonderregelung darzustellen, sonst käme Ablehnung. Man müsse die gemeinsamen Interessen suchen, riet Bütikofer. "Das müssen wir erst lernen", erwiderte Steffen Würth. Und fügte hinzu, sie hätten bei den Lehrlingen schon grenzübergreifende Projekte laufen. Grundsätzlich fand der Gedanke des gemeinsamen, bi- und internationalen Vorgehens Anklang. Grünen-Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser betonte, das Problem in Europa sei, dem Mittelstand gerecht zu werden. Die großen Unternehmen seien gut vertreten.

Ein Problem mit ausländischen Mitarbeitern sprach Jochen Metz, einer der drei Geschäftsführer von Metz Connect in Blumberg, an. Sie hätten immer mehr Fachkräfte im Ausland, etwa im Vertrieb. Diese wollten aber wegen der Sozialabgaben einen einheimischen Vertrag, in Frankreich also einen französischen, um weiter in das dortige Sozialversicherungssystem einzubezahlen. Doch sie, so Metz, könnten nicht gleich wegen drei bis fünf Beschäftigten eine Niederlassung gründen. Bütikofers gestand: "Ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus." Vorstellbar sei, dass man ein europäisches Sozialrecht schaffe.

Gerhard Warnke, Geschäftsführer von Maico in Schwenningen, sprach das Thema Normen an. Die Britten hätten zum Beispiel andere Messprüfungen als sie hier. Bei einer Vereinheitlichung kämen aber komplizierte Produkte heraus. Reinhard Bütikofer sah das nicht so pessimistisch. Bei den Dienstleistungen hätten die Deutschen vor allem gebremst, bei der Industrie habe die Politik nichts zu sagen, das regle die Industrie selbst.

Schnell verging die Zeit. Zum Schluss sprach Johann Bucher, Geschäftsführer vom Autohaus Südstern Bölle mit Hauptsitz Donaueschingen, das Verbot von Dieselfahrzeugen in Großstädten an. Sei dieses Verbot europäisch oder nur deutsch? Die Regelung sei europäisch, sagte Reinhard Bütikofer, dass es umgesetzt werde, dafür müsse die deutsche Regierung sorgen. Das Fahrverbot gelte nur für 17 Tage, das Gericht habe die Landesregierung zum Handeln aufgefordert, sagte Bütikofer. Wenn die Automobilindustrie dies auf die Politik ablade, müsse sie sich nicht wundern, wenn es am Schluss auf sie zurückfalle. Thomas Albiez und Steffen Würth dankten dem Abgeordneten für den intensiven Austausch. Reinhard Bütikofer regte an, solche Diskussion öfters zu führen, am besten mit Europaabgeordneten verschiedener Couleur.

Zur Person

Reinhard Bütikofer (64) war von 1984 bis 1987 Stadtrat der Grün-Alternativen Liste in Heidelberg, ab Landtagsabgeordneter. Von Dezember 2002 bis November 2008 war er mit Angelika Beer Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Europawahl 2009 wurde er als Spitzenkandidat der Grünen gewählt. Er ist verheiratet und hat drei Töchter. (blu)