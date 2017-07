Blumberg Der Lehrerberuf war für Werner Höfle in Blumberg Erfüllung

Der Blumberger Realschullehrer Werner Höfle geht in den Ruhestand. 41 Jahre war er im Schuldienst, davon 39 Jahre an der Realschule Blumberg

Blumberg – Für Werner Höfle beginnt am Mittwochnachmittag ein neuer Lebensabschnitt. 41 Jahre war er im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg tätig, für ihn waren es 41 erfüllte Jahre, der Beruf hat ihm Spaß gemacht. Sein Beruf hat sich eigentlich durch sein gesellschaftliches Engagement entwickelt. "Ich habe für die evangelisch-methodistische Kirche Jugendarbeit gemacht und gespürt, das könnte für mich passen", sagt er. Das war in Kürnbach im Kraichgau in der Nähe von Bretten, wo er aufwuchs. Nach dem Abitur in Bretten studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg Deutsch und Sport. Nach der Referendarszeit an der Realschule Bad Krozingen kam er 1978 an die Realschule Blumberg, wo er bis heute unterrichtet und dies keinen Tag bereut hat.

Wichtig war ihm, die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler da abzuholen, wo er sich befand. Ihm Wertschätzung zu zeigen und Vertrauen aufzubauen. "Mir war es ein Anliegen, die Schüler dazu zu bringen, sich auf das Lernen einzulassen. Das war meine tägliche Herausforderung." Natürlich gab es Tage in der Schule, an denen Schüler weniger motiviert waren, "aber im Großen und Ganzen durfte ich erleben, dass Kinder für das Lernen und Arbeiten zu gewinnen waren." Dafür war auch ein gewisser Druck nötig wie zum Beispiel durch Arbeiten oder Kurztests. "Aber Fördern kann man Schüler meiner Meinung nach nur, wenn man etwas verlangt und fordert." Sich selbst und seine Kollegen sieht Höfle als Ansprechpartner, der Lernstoff vermittelt. Die Schüler sollten jede Schulstunde nutzen, um nachzufragen und dadurch auch zu zeigen, dass ihnen der Lernstoff wichtig ist. Die Bindung zu den Schülern intensivierte er auch als jahrelanger stellvertretender Vertrauenslehrer neben Gerhard Scherer.

Für die Schülerinnen und Schüler engagierte Höfle sich auch außerhalb des Unterrichts. 39 Jahre begleitet er Fußballmannschaften der Blumberger Realschule beim Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia". Öfters war die Blumberger Realschule Kreismeister, zwei Mal standen sie sogar im Oberschulamtsfinale. Der Pädagoge betont im Gespräch mit dem SÜDKURIER allerdings, dass er letztlich die Früchte der guten Vereinsarbeit im Raum Blumberg ernten durfte. Seine Aufgabe war es, die Spieler der einzelnen Vereine zu einem Team zu formen.

Wichtig ist ihm auch Religion. Im Rahmen einer Zusatzausbildung erwarb er sich die Lehrbefähigung für evangelischen Religionsunterricht (Vocatio). Fast 40 Jahre organisierte er zusammen mit Kollegen ökumenische Weihnachtsgottesdienste und in den letzten Jahren im Wechsel mit der Scheffelschule auch einen ökumenischen Schlussgottesdienst, der auch am Mittwochfrüh wieder stattfindet.

Blumberg und den Ortsteilen fühlt Höfle, der mit seiner Familie bis 1989 in Riedöschingen wohnte und dann nach Hüfingen umzog, sich emotional nach wie vor besonders verbunden. So hatte er im Lauf der Zeit viele Schüler erlebt, deren Eltern er schon unterrichtet hatte. "Ich fühle mich hier rundum wohl und bin tief dankbar, dass ich an der Realschule Blumberg so hervorragende Arbeitsbedingungen mit tollen Kollegen haben durfte."

Zur Person

Werner Höfle wurde am 13. März 1954 in Mühlacker im Enzkreis geboren. Abitur in Bretten, Studium an der PH Freiburg Deutsch und Sport; Referendarszeit an der Realschule Bad Krozingen, seit 1978 an der Realschule Blumberg. In Blumberg unterrichtete er Deutsch und Sport, fachfremd auch Erdkunde, Biologie, Technik und evangelische Religion. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Friedhilde Höfle, die ihn in seiner schulischen Arbeit sehr unterstützt habe, vier Kinder. Seine Hobbys: mit Enkeln spielen, Tennis, Rad fahren, Wandern/Bergwandern, Ski fahren, lesen, Holz machen, Traktor fahren, im Garten arbeiten, mit Holz werkeln, Reisen (zum Beispiel nach Norwegen oder Südtirol), mit Freunden ins Kino gehen, Konzerte besuchen oder gemeinsam kochen. (blu)