Riedböhringen Der Kindergarten "Arche Noah" in Riedböhringen verabschiedet die Vorschulkinder

Mit einem Gottesdienst verabschiedete der Kindergarten "Arche Noah" in Riedböhringen am Sonntag die Vorschulkinder

Riedböhringen (blu) Der Riedböhringer Kindergarten "Arche Noah" feierte am Sonntag in der St. Genesius Kirche in Riedböhringen einen Abschlussgottesdienst für die zukünftigen Schulanfänger und für die Erzieherin Petra Meister, sowie die Praktikantin Judith Klein.

Der Gottesdienst war unter dem Motto Abschied und Neubeginn gestaltet. Die zukünftigen Schulanfänger beteten das Kyrie und die Fürbitten. Zum Schluss bekamen sie vom Kindergarten ein Glücksmännchen überreicht.

Die Erzieherin Petra Meister, die seit 28 Jahren zum Kindergarten gehört wurde ebenfalls verabschiedet. Pfarrer Karlheinz Brandl sprach seitens des Trägers Abschieds- und Dankesworte, Annette Schellhammer seitens des Kindergartens und Gottfried Mogel seitens der Elternschaft. Im Anschluss waren alle Gottesdienstbesucher zu einem Sektempfang eingeladen und die Kinder ließen bunte Luftballons in den Himmel steigen mit vielen guten Wünschen für Petra Meister.

Bei der Praktikantin Judith Klein bedankte sich Pfarrer Brandl und Kindergartenleiterin Annette Schellhammer ebenfalls für die geleistete Arbeit.