vor 19 Minuten Bernhard Lutz Blumberg Der Breitbandausbau in Blumberg geht weiter

Für den Breitbandausbau in Blumberg und den Ortsteilen vergab der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig Aufträge über insgesamt 2,473 Millionen Euro an die Leonhard Weiss GmbH in Weinstadt.