Die Freizeit-Attraktion wird in der Stadt prima angenommen. "Blumberg on Ice" dauert noch bis zum 11. Februar.

Unter dem Motto „Blumberg on Ice“ lädt derzeit am Rand der Innenstadt eine Freiluft-Eisbahn zum Wintervergnügen ein. Täglich tummeln sich an der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße Schlittschuhfans allen Alters, um unter freiem Himmel ihre Runden zu ziehen, dem Nachwuchs das Fahren beizubringen oder auch ein bisschen Speed aufs Eis zu bringen.



Auf 425 Quadratmeter poliertem Eis können die Schlittschuhfans noch bis 11. Februar zu beschwingten Klängen in stimmungsvoller Beleuchtung Pirouetten drehen, Paarlauf üben oder einfach nur entspannt dahingleiten, und wenn Sie dann einmal eine Pause brauchen, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Jeden Tag bewirten Mitglieder der Vereine die Besucher mit warmen und kalten Getränken sowie Habhaftem.



Wie gut die Bahn bei den Schlittschuhläufern ankommt, beweisen diese Stimmen: