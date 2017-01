Blumberg Das große Fest der Riedöschinger Blauer-Stein-Narren

Narrenverein feiert sein 44-jähriges Bestehen mit einem Umzug mit 3000 Hästrägern aus 46 Vereinen

Riedöschingen – Da Schnapszahlen in der Narretei seit jeher eine besondere Bedeutung haben, wird der 44. Geburtstag des Narrenvereins Blauer Stein am Samstag, 11., und Sonntag, 12. februar, entsprechend groß gefeiert. Aus diesem Anlass richtet der 1973 gegründete Verein die Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aus. Was damals zunächst mit einem zwölfköpfigen Narrenrat begann, entwickelte sich schnell zu einem größeren Verein, der nicht ohne begleitende Fasnachtsfiguren bleiben durfte. So wurde der im Riedöschinger Randenwald stehende Blaue Stein, ein Relikt eines Vulkans, an dem einst Basalt- und Phonolitschotter abgebaut wurde, 1976 durch das Klopfen der Steinmännle zum Leben erweckt und spie seine Vulkangeister aus. Mit diesen beiden Figuren bekamen die zukünftigen Fasnachtsmasken ein Gesicht. Anlässlich des Jubiläums präsentieren sich die Vulkangeister und Steinmännle der Öffentlichkeit in einem komplett neuen Häs.

Seit vielen Monaten sind die Mitglieder des Vereins, allen voran das zehnköpfige Organisationsteam um den Vorsitzenden Arthur Effinger, mit der Planung und Organisation des großen Spektakels beschäftigt und inzwischen laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren.

Zum Auftakt des Jubiläums-Wochenende wird am Samstag um 11 Uhr der Narrenbaum durch die Zimmererzunft Sumpfohren traditionell mit Baumscheren am Narrenbrunnen aufgestellt. Am Nachmittag schlängelt sich ein bunter Kinderumzug vom Hegauer Hof durch das Dorf in die Kompromissbachhalle, wo anschließend bei Kaffee und Kuchen ein Kinder- und Seniorennachmittag mit Bühnenprogramm durch Tanz- und Musikgruppen stattfindet. Um 19 Uhr startet schließlich der Nachtumzug mit 25 Gruppen, bevor das närrische Treiben in den Besenwirtschaften auf der Narrenmeile im Ortskern sowie im Narrendorf rund um die Halle weitergeht.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Narrenmesse inklusive Segnung von Häs und Masken in der örtlichen Sankt-Martins-Kirche. Danach findet um 10.30 Uhr der Zunftmeisterempfang in der Frobenius-Thomsin-Schule statt. Höhepunkt wird am Nachmittag der große Jubiläumsumzug sein, zu dem über 3000 Hästräger aus 46 Vereinen erwartet werden.

Um den großen Andrang an teilnehmenden Zünften und Musikgruppen sowie Besuchern an beiden Festtagen zu stemmen, ist eine gut durchdachte Infrastruktur notwendig. So wird es eine Narrenmeile mit 14 Besenwirtschaften entlang des Umzugsverlaufs von der Herrenstraße über die Schächer- und Geltengasse, vorbei am Kompromissbach und durch die Otto-Efferenn-Straße in die Halle geben. Auch im Aufstellungsgebiet am Hummel- und Franzenberg sind Schenken eingerichtet. Zudem werden die närrischen Gäste in der Kompromissbachhalle und im Narrendorf mit mehreren Zelten und Hütten vor der Halle kulinarisch vielseitig bewirtet. Ein großes Barzelt mit Musik von DJ Mike, das sich über den gesamten Hallenparkplatz erstreckt, rundet das Angebot ab. Parkflächen sind an beiden Ortseingängen ausgeschildert, unter anderem im Grund, oberhalb der Stockackerstraße sowie im Schlauch.

Rund um die Narrentage