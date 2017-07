Blumberg Das Urnengrabfeld in Riedöschingen kommt im Herbst

Im Ortschaftsrat Riedöschingen wurde über die Mitfahrbänkle und das Urnengemeinschaftsgrabfeld informiert. Auch Stadtbaumeister Uwe Veit stand Rede und Antwort

Riedöschingen – Ortsvorsteher Robert Schey informierte am Montag im Ortschaftsrat zunächst über das Konzept der geplanten Mitfahrbänkle in Riedöschingen, die insbesondere älteren Menschen zu mehr Mobilität verhelfen sollen. Beim Anwesen Zeller am Blumenhügel in Richtung Blumberg sowie in der Nähe des Narrenbrunnens in Richtung Tengen sollen zwei solcher Bänke aufgestellt werden, um zu testen, ob das Angebot angenommen werde. Die Resonanz aus der Versammlung war grundsätzlich positiv, die Aktion sei auf jeden Fall einen Versuch wert.