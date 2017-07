Achdorf/Opferdingen Das Ortsbild liegt dem Ortschaftrat Achdorf am Herzen

Der Ortschaftsrat Achdorf besucht die Teilorte. Die Besichtigung in Opferdingen am Montagabend ist gut besucht.

Opferdingen – Mehr als 20 interessierte Talbewohner trafen sich Montagabend am Buswartehäuschen in Opferdingen. Doch als der Linienbus Richtung Riedböhringen kam, stieg niemand ein. Die Anwesenden kamen wegen der Ortsbesichtigung ihres Teilorts durch den Ortschaftsrat Achdorf. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess kam ein paar Minuten später, für ihn völlig unüblich: Er habe soeben einen Bauplatz verkauft, teilte er mit.

Hat jemand etwas auf dem Herzen, fragt der Ortsvorsteher gleich zu Beginn. Da niemand sofort ein Anliegen vorträgt, berichtet Mess von der Verkehrskommission, die vorigen Freitag unter anderem Eschach besichtigt habe. Der beantragte Verkehrspiegel an der Einmündung der Bürglebuckstraße in die Kreisstraße nach Achdorf (Brünnlestraße) sei abgelehnt worden. Die Kommission begründete die Auffassung, dass die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt generell auf Tempo 50 beschränkt sei und daher kein Handlungsbedarf bestehe. Die Kommission habe auf das vorgeschriebene Lichtraumprofil hingewiesen, wonach an Straßen und Wegen Bäume und Sträucher jeweils einen halben Meter Abstand zur Fahrbahn haben müssten, und dies über eine Höhe von 4,50 Metern. Auf Rad- und Gehwegen beinhalte das Lichtraumprofil eine freie Höhe von zwei Metern.

Um Hecken und Sträucher ging es zum Teil auch auf der Straße hinauf zum Kegelbuck, dem Hausberg der Opferdinger, wo ein Bewohner einen Rossstall baut. Angesprochen wurde ein unterirdischer Wasserlauf oben am Hang, wo immer wieder Löcher aufbrechen. Bei den heftigen Regenfällen 2014 mit dem Hochwasser in Riedböhringen sei auch hier viel Wasser den Hang heruntergeschossen, schilderte ein Anwohner. Der Ortsvorsteher erklärte, die Tiefbaufirma Steuer habe bereits den Auftrag, das Wasser abzuleiten.

Ortschaftsrat

Achdorf hat fünf Teilorte, der Ortschaftsrat Achdorf hat sechs Mitglieder: Ortsvorsteher Hans-Peter Mess (Aselfingen), Stellvertreterin Ulrike Mogel-Link (Eschach), Edgar Blessing (Opferdingen) Lothar Rehm und Kuno Maurer (Achdorf) und Gerhard Auer (Überachen). Jedes Jahr besichtigt der Ortschaftsrat einen der fünf Teilorte, sodass in jeder fünfjährigen Legislaturperiode jeder Teilort einmal besichtigt wird. (blu)