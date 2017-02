Blumberg Das Gewerbegebiet in Riedböhringen wächst

Das Gewerbegebiet in Riedböhringen wächst

Die erste Ortschaftsratssitzung 2017 in Riedböhringen war gut besucht. Dieses Jahr soll die Planung für die Sanierung der Mehrzweckhalle anlaufen.

Das wichtigste Ereignis war 2016 die Erschließung des neuen Gewerbegebiets mit der Produktionsaufnahme der Holzmanufaktur Fluck im Dezember, sagte Ortsvorsteher Gerhard Fricker in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am Montagabend. Mittlerweile seien zwei weitere Interessenten da, die hier investieren möchten. Die Zufahrt zum Hochbehälter am Billibuck wurde im Frühjahr gemacht. Die Sorge galt auch wieder der Öffnung von Gräben und dem Heckenschnitt. Die Zufahrt zur Kirche erhielt eine neue Wasserleitung und einen neuen Belag. Die Sanierung der Straße "Auf Steinen" wird auf 2017 verschoben.

Neues Baugebiet: Da es im Aitental nur noch drei freie Bauplätze gibt, soll ein weiteres Neubaugebiet ausgewiesen werden, erklärte Fricker. Der Ortschaftsrat habe zwei Vorschläge: Aitental III oder die Fläche zwischen "Hinter Baumgärten" und "Auf Steinen". Auch die Sanierung der Mehrzweckhalle soll planerisch angegangen werden. Mit 16 Veranstaltungen und der täglichen Benutzung durch Schule und Vereine sei die Halle fast ausgelastet. Man hoffe, dass 2019 mit der Erneuerung begonnen werden könne. Der Ortsvorsteher dankte der anonymen "Strickliesel", die nach wie vor den Ort verschönert.

Da es im Aitental nur noch drei freie Bauplätze gibt, soll ein weiteres Neubaugebiet ausgewiesen werden, erklärte Fricker. Der Ortschaftsrat habe zwei Vorschläge: Aitental III oder die Fläche zwischen "Hinter Baumgärten" und "Auf Steinen". Auch die Sanierung der Mehrzweckhalle soll planerisch angegangen werden. Mit 16 Veranstaltungen und der täglichen Benutzung durch Schule und Vereine sei die Halle fast ausgelastet. Man hoffe, dass 2019 mit der Erneuerung begonnen werden könne. Der Ortsvorsteher dankte der anonymen "Strickliesel", die nach wie vor den Ort verschönert. Der gewünschte Gehweg vom Ortsausgang zum Gewerbegebiet werde erst 2018 gebaut. Auch 2017 sollen im Dorfinnenbereich Freiflächen geschaffen werden. Die Gewässeröffnung geht am Bühlwiesengraben weiter. Schwerpunkt wird 2017 die Erneuerung von Feldwegbanketten sein, damit das Wasser besser abfließen kann. Am Dorfplatz ist ein Kiesaustausch vorgesehen. Auf dem Friedhof will der Ortschaftsrat eine neue Lautsprecheranlage installieren. Fricker bittet darum, die Gräber dort bis Ende Mai zu räumen.

Bürgermeister Markus Keller gab einen Überblick über die Entwicklung in der Kernstadt, mit der er sehr zufrieden sei. Blumberg bekomme ein 1000 Quadratmeter großes Fitnesszentrum. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der vielen Vereine. Blumberg gebe ein gutes Bild nach außen ab. Die Stadt habe sich zusammen mit ihren Ortsteilen zu einem richtigen Markenzeichen entwickelt. Als gesamtstädtisches Schwerpunktthema nannte der Bürgermeister das Schaffen von Baugebieten und die Innenentwicklung der Stadtteile. In Riedböhringen floss in den vergangenen Jahren viel Geld in die Sanierung von Schule und Kindergarten. Noch im laufenden Jahr erhalte die Feuerwehr ein neues Fahrzeug.

gab einen Überblick über die Entwicklung in der Kernstadt, mit der er sehr zufrieden sei. Blumberg bekomme ein 1000 Quadratmeter großes Fitnesszentrum. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der vielen Vereine. Blumberg gebe ein gutes Bild nach außen ab. Die Stadt habe sich zusammen mit ihren Ortsteilen zu einem richtigen Markenzeichen entwickelt. Als gesamtstädtisches Schwerpunktthema nannte der Bürgermeister das Schaffen von Baugebieten und die Innenentwicklung der Stadtteile. In Riedböhringen floss in den vergangenen Jahren viel Geld in die Sanierung von Schule und Kindergarten. Noch im laufenden Jahr erhalte die Feuerwehr ein neues Fahrzeug. Dank: Ortsvorsteher Gerhard Fricker dankte Renate Walter für ihre 25-jährige Tätigkeit als Hausmeisterin an der Kardinal-Bea-Schule. Kreisrat Michael Walter sprach die geplante Windkraftanlagen auf dem Ettenberg und der Länge an. In der kommenden Woche werde damit begonnen, viel Fläche zu betonieren. Solche Windparks seien schädlich für den Fremdenverkehr und für Menschen und Tiere bedenklich. Bürgermeister Keller erwiderte, dass die 2011 gewählte grünrote Regierung beschlossen habe, zehn Prozent der Energie aus Windkraft zu gewinnen. Von den beiden Windparkanlagen liegen 15 bis 20 Prozent auf Blumberger Gemarkung. Da der gültige Teilflächennutzungsplan den Standort ausweise, habe der Gemeinderat das Projekt nicht verhindern können.

Statistik 2016

Einwohner 957 (954), Geburten 11 (5), Sterbefälle 7 (10), Eheschließungen 6 (in Klammer Zahlen 2015). Über 70-jährige Einwohner 139. Zweidrittel der Bevölkerung unter 50 Jahre.

Vorhaben 2017: Grobplanung für die Hallensanierung, vorgesehener Baubeginn 2019, Schaffung von Freiflächen innerorts„ Herrichtung von Feldwegbanketten, Austausch von Kies auf dem Dorfplatz, Lautsprecheranlage auf dem Friedhof. Dorffest 17. und 18. Juni.