Blumberg Das Blumberger Ferienprogramm lockt

Kinder im Raum Blumberg, die die Ferien hier genießen wollen, können sich jetzt anmelden

Blumberg (blu) Das Blumberger Ferienprogramm hat auch dieses Jahr wieder viele tolle Angebote für die Kinder und Jugendliche. Über 22 Vereine, Initiativen und Einrichtungen bieten gemeinsam mit der Stadt Blumberg 30 Angebote für Kinder von vier bis 16 Jahren in den Sommerferien an. Von Ende Juli bis Mitte September gibt es Tages- oder Mehrtagesangebote aus allen Bereichen. Zu den Angeboten zählen unter anderem eine Schnitzeljagd über den Buchberg, Kinder können Ziegen kennen lernen, ein Kindertag an der Sauschwänzlebahn oder ein Spielenachmittag im Freibad, aber auch Kreatives wie das Herstellen von eigenen Schmuckstücken oder Nähen auf der Nähmaschine. Zu den Höhepunkten zählen sicher der zweitägige Kinderfest in Riedböhringen am 20. und 21. August und der Walderlebnistag mit dem Förster am 6. September. Das Jugendzentrum Malibu bietet eine Übernachtung an.

Das Sommerferienprogramm liegt in den Rathäusern und den örtlichen Geschäften aus, es lohnt sich.

Infos und Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung Blumberg, Hauptstraße 97, entgegen, Telefon 07702/510. Fax 07702/51105, E-Mail: info@stadt-blumberg.de.