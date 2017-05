Blumberg DRK Blumberg öffnet Kleider- und Möbelkammer wieder

Die Kleider- und Möbelkammer des DRK-Ortsvereins Blumberg öffnet wieder ihre Pforten.

Blumberg (blu) Die Kleider und Möbelkammer des DRK Ortsvereins Blumberg öffnet am Samstag, 6. Mai, um 9 Uhr wieder ihre Pforten, teilt der DRK-Ortsvereins mit. Nach mehrwöchiger Schließung wird der Betrieb unter der neuen Leitung von Bärbel Hensler und Siegried Gillmann erst einmal jeden Samstag aufgenommen, von 9 bis 12.30 Uhr. In naher Zukunft werde ein zweiter Öffnungstag pro Woche festgelegt, heißt es in der Mitteilung des DRK. "Wir freuen uns, die Bevölkerung wieder in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen", erklärt Vorstandsmitglied Stefanie Anders.