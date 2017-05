Blumberg DRK Blumberg: Andrang in der Kleiderkammer

Die Kleider- und Möbelkammer des DRK-Ortsvereins Blumberg ist seit ihrer Wiedereröffnung wieder rege frequentiert

Blumberg (stg) Reger Andrang herrschte am Samstag in der Kleider-und Möbelkammer des DRK Blumberg, die nach längerer Schließung seit dem 6. Mai wieder ihre Pforten geöffnet hat. Barbara Hensler und Sigrid Gillmann haben die Leitung übernommen und kümmern sich mit vielen anderen ehrenamtlichen Helfern um die Kunden. Alle Freiwilligen sind Mitglieder im Blumberger DRK und das schon lange, bis auf zwei jugendliche Schnupperpraktikanten. Erstmals halfen Bianca Obry, 15 Jahre und Elia Ponzetta, 14 Jahre mit und wurden gleich ins Team mit hinein genommen. Immer gibt es viel zu tun, denn die Blumberger Mitbürger bringen unterschiedlichste Waren, Gebrauchsgegenstände und natürlich auch Kleidungsstücke, die einsortiert und auf Bügel gehängt werden müssen und so den Käufern präsentiert werden.

In freundlicher, ruhiger Atmosphäre werden die vielen Kunden beraten, können Kleidung in einer Kabine anprobieren und sich im großen Spiegel anschauen. "Eigentlich gibt es nichts, was es hier nicht gibt," so die beiden engagierten Leiterinnen und damit haben sie völlig recht. Immer wieder werden Kunden im Flohmarktbereich, bei alten Schallplatten oder Kinderbüchern fündig. Das Angebot an Bekleidung ist umfassend von Babybekleidung bis hin zu besonders großen Größen und dazu kommen Schuhe, Bettwäsche, Tischdecken und Frotteewaren. Reizvoll ist die Auswahl an Gläsern, Geschirr, Kochtöpfen und zur Zeit stehen zusammen mit anderen Küchengeräten jede Menge Brotbackautomaten zum Kauf. Dazu kommt noch ein Angebot an großen Elektrogräten, wie Herd, Kühlschrank und Waschmaschine.

Viel Platz beanspruchen natürlich die angebotenen Möbelstücke. Hier sind die großen Sitzlandschaften, oft mit Lederbezug , sehr gefragt und müssen nach dem Kauf transportfähig gemacht werden. In diesem Bereich sind natürlich die handwerklich begabten Männer gefragt, und von denen gibt es im ehrenamtlichen Team viel zu wenig. Da werden noch viele hilfreiche Hände gebraucht, denn die angebotenen Möbelstücke müssen in vielen Fällen abgeholt werden. Geplant ist ein zweiter Öffnungstag, mit einer Tombola wird das DRK-Team beim Street-Art-Festival dabei sein.