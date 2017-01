Riedböhringen Chorgesang als besonderer Riedböhringer Konzertgenuss

Männergesangsverein Riedböhringen und Blumberger Chor "Eingestimmt" singen sich in Herzen des Publikums.

Die St. Genesius-Kirche in Riedböhringen hatte am Samstagabend keinen freien Platz mehr, als die beiden Chöre „Eingestimmt“ aus Blumberg und der Männergesangsverein aus Riedböhringen ihr erstes gemeinsames Lied anstimmten. Die musikalische Leitung des Männergesangvereins hatte in bewährter Souveränität Sarah Limberger. Der Zulauf zu diesem abwechslungsreichen und unterhaltsame Konzertabend war immens. Organisator und Vorsitzender des Männergesangvereins Riedböhringen, Manfred Hewer, freute sich sehr über die vielen Besucher. Und so gestaltete der Männerchor den ersten Konzertblock mit Liedern wie „Amoi seg´ma uns wieder“ von Andreas Gabalier oder „Gute Nacht Freunde“ von Reinhard Mey.

Das kleine Gemeinschaftsensemble mit zwölf Sängern bestand aus beiden Chören und brachte „Time of my Life“ aus dem bekannten Filmklassiker Dirty Dancing in besonderer Weise zum erklingen. Weiter brachte der ökumenische Chor aus Blumberg „Lass die Sonne in dein Herz“ zu Gehör. Es wurden aber auch besinnliche Stücke vorgetragen, zu denen „Vom Flügel eines Engels berührt“ gehörte, welches zu einem modernen christlichen Chorsatz gehört und wunderbar in der Kirche klang. Das Frauenensemble, unter dem auch die Dirigentin Madeleine Schmidthäuser war und mit einer brillianten Solostimme glänzte, stimme ein Medley aus „Sister Act“ an, welches die Besucher zum Mitwippen animierte.

Als imposanten Finale des Konzertabends sangen dann die über 40 Sängerinnen und Sänger gemeinsam Hits von Nena „Wunder geschehn“ oder “Farbenspiel des Winds“ aus dem Disney-Film Pocahontas. Der Abend zeichnete sich durch die Vielseitigkeit und Abwechslung beider Chöre aus. So war für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas im Gepäck. Moderator beim Männergesangverein Riedböhringen war Gerhard Fricker, der durch passende Worte zum Nachdenken anregte und die Gäste auf die unterschiedlichen Titel einstimmte. Das verstanden auch Susanne Deschle vom Blumberger Ensemble sowie Moderator Achim Happle. Er sprach auch davon, dass sich durch die vielen Konzerte, die man schon gemeinsam bestrittet habe, eine schöne Freundschaft zwischen den beiden Chören gebildet habe. Es ist also damit zu rechnen, dass das Konzert am Samstagabend nicht das letzte seiner Art war.