Blumberg Buntes Treiben in Riedböhringen

Beste Unterhaltung herrscht am Fasnetmentig in Riedböhringen, der ganze Ort ist auf den Beinen.

Ein bunter Narrenumzug erfreute die Besucher am "Fasnetmentig" bei strahlendem Sonnenschein in Riedböhringen. Angeführt wurde der Umzug traditionell von der Besenmusik und dem Narrenrat, der hoch zu Ross die Zuschauer mit allerlei Süßigkeiten verwöhnte. Das Ross war jedoch der seit vielen Jahren im Einsatz befindliche Baumstamm mit edlen Sätteln, so dass jeder einzelne Narrenrat seinen Platz darauf hatte. In gewohnter Weise erfreute der KKC die Umzugsbesucher mit seinen Kostümen, die in diesem Jahr Bierflaschen darstellten. Das Bäringer Fasnetbier, gebraut nach dem Bäringer Fasnetgebot von 1988, dem Gründungsjahr des Kind- und Kegelclubs, fand großen Zuspruch bei den Riedböhringern.



Den Weg in Blumbergs größten Ortsteil fand auch in diesem Jahr der Fanfanrenzug Zollhaus, dem die Narren der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen folgten. Weit aus der Ferne kamen Eskimos zu Besuch. Mit einem Grillwagen versorgten sie die Zuschauer mit gegrillten Brötchen, die mit "Elchfleisch" gefüllt waren. Die Bächli-Narren, die die Eskimos darstellten, hießen mit ihrem Wagen die Bewohner des Nordpols herzlich willkommen. Den Schluss des Narrenumzugs bildeten in gewohnter Weise die Bergli-Hexen, die mit ihrem Schabernack so manchen Gast zum Schaudern brachten. Zwischen den Umzug mischten sich noch ein paar wundersame Gesellen und zwar die (schein)heiligen 7, die die Zuschauer mit Weihrauch und Weihwasser segneten.

Der Narrenumzug endete in der Mehrzweckhalle und es folgte buntes Narrentreiben bis spät in den Abend hinein. Umrahmt wurde dies von verschiedenen Darbietungen auf der Bühne. Ebenfalls nutzen die Bergli-Hexen diesen Rahmen, um verdiente Mitglieder für 11- beziehungsweise für 25-jährige aktive und passive Mitgliedschaft zu ehren.