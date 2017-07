Blumberg Bundesjugendspiele der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen

Sechs Siegerurkunden und zwei Ehrenurkunden gab es bei den Bundesjugendspielen der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen

Bundesjugendspiele

Katja Sutter und Luca Rieger Schulsieger

Riedöschingen (blu) Bei den Bundesjugendspielen der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen gaben 38 Schüler der zweiten bis vierten Klasse beim Weitsprung, Schlagball und beim 50-m-Lauf ihr Bestes, so dass Sportlehrerin Elisabeth Bulitta und Schulleiterin Angelika Sitte bei der Siegerehrung sechs Sieger- und zwei Ehrenurkunden überreichen konnten. Die beiden Schulsieger Katja Sutter und Luca Rieger aus der dritten Klasse durften sich zusätzlich zu ihrer Urkunde noch über einen Buchgutschein freuen. Da der Förderverein der Schule dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, beteiligten sich Vertreter mit Spielstationen am Sporttag. So wurden Jonglierbälle selbst hergestellt und ausprobiert, Sportbeutel bemalt und jeder konnte sein Geschick beim Dosen- oder Zielwerfen oder beim Kerzenflammen ausspritzen beweisen. Nach jeder erledigten Station durften sich die Kinder ein kleines Geschenk aussuchen. Die Erstklässler durften sie an den Stationen verweilen.