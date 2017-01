Blumberg Breitbandbeauftragter Bernd Kühl bleibt Blumberg treu

Der Breitbandbeauftragte der Stadt Blumberg, Bernd Kühl, erhält Anfragen und Arbeitsanträge aus anderen Kommunen

Blumberg (blu) Bernd Kühl ist in Blumberg bekannt. Er wuchs hier auf, er kennt die meisten Familien, und die Familien kennen ihn. Genau dieses Wissen nutzt Bürgermeister Markus Keller, indem er Bernd Kühl Ende 2015 zum Breitbandbeauftragten der Stadt ernannt hat. Der so Beauftragte ist häufig vor Ort, er redet mit den Hausbewohnern und Grundstückseigentümern, beim Breitbandausbau hat Blumberg gute Anschlussquoten von weit mehr als den nötigen 50 Prozent, die Marke, die Voraussetzung ist, dass der jeweilige Abschnitt überhaupt den Glasfaseranschluss erhält. Nur dann sei die Refinanzierung der Investition durch den städtischen Eigenbetrieb Breitbandversorgung gewährleistet, hatte Bürgermeister Markus Keller am Montag auf der Bürgerversammlung in Achdorf deutlich gemacht, deshalb hätten sie auch die Anschluss-Marke 50 Prozent als Voraussetzung für den Ausbau gesetzt.

Die Arbeit, die auf den Ortsteilen tatkräftig von den Ortsvorstehern und in Randen von einem Stadtrat übernommen und unterstützt wurde und wird, lohnt sich. Beim ersten Ausbau-Abschnitt in der Blumberger Kernstadt betrug die Anschlussquote rund 80 Prozent, so Bürgermeister Markus Keller, in den Stadtteilen, die als nächstes Glasfaser erhalten, lag die Marge nach Angaben des Zweckverbands Breitbandversorgung zwischen 75 und 85 Prozent.

Das Vorgehen Blumbergs beim Breitbandausbau ist anderen Orten nicht verborgen geblieben. Dass die Stadt für die Finanzierung einen Eigenbetrieb gegründet hat, macht andernorts wie in Triberg oder Furtwangen ebenso Schule wie die Idee, einen städtischen Mitarbeiter zum Breitbandbeauftragten zu ernennen. Doch nicht überall läuft der Breitbandausbau so gut wie in Blumberg, wie die jeweiligen Rathauschefs mit Bedauern feststellen. Weil man auch andernorts vorwärts kommen will, erhielt Bernd Kühl bereits aus vier Kommunen in Baden-Württemberg die Anfrage, ob er nicht zu ihnen kommen wolle um zu schauen, woran es beim Ausbau harze. Doch der Angefragte lehnt dankend ab, er hält seiner Heimatstadt Blumberg die Treue. Ein Erfolgsgarant seien eben die guten Ortskenntnisse, die ihm in anderen Orten ebenso fehlen würden wie anderen Auswärtigen, die dorthin berufen würden. Gleichwohl freut Kühl sich über den Erfolg in Blumberg: "Darauf bin ich stolz".