Blumberg Breitbandausbau: Unvorhersehbare Arbeiten in Blumberg  Hauptstraße erneut aufgegraben

Erneut Bagger in der Blumberger Hauptstraße, Verdolung beim Übergang zum Marktplatz machte weitere Verkabelungsarbeiten erforderlich

Blumberg (bal) Vor über zwei Wochen begann der Bautrupp für die Breitbandverkabelungen in der Hauptstraße erneut mit den Arbeiten. Ein im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Uchbahnstraße/Marktplatz verdolter Bach führte zu den unvorhersehbaren Maßnahmen. "Über das verdolte Gewässer konnten wir die Breitbandkabel wegen der Feuchtigkeit nicht verlegen", sagte Stadtbaumeister Uwe Veit auf Nachfrage. So seien Überlegungen angestellt worden, wie die Kabel aus dem Bereich der Hauptstraße unterhalb durch Wassers in den Bereich Marktplatz/Tevesstraße gelangen, ergänzte Veit. Die Lösung seien Stahlrohre gewesen, die unterhalb der Straße durch das Wasser verlegt wurden, um die Kabel zu sichern, sagte Veit. Dabei wäre es nicht zu vermeiden gewesen, die Hauptstraße neben dem Fußgängerüberweg zu verengen und den Übergang mit einer verlegten Stahlplatte zu ermöglichen. "Ende der Woche beenden wir dort unsere Maßnahmen", so der Stadtbaumeister, zum Street-Art-Festival ist die ganze Straße wieder frei.

Der Baustellenlärm hat den Anliegern einigermaßen zu schaffen gemacht. So auch der Familie Greitmann vom gleichnamigen Schuhgeschäft. Birgit und Gisela Greitmann sind froh, dass die Straßenarbeiten nunmehr beendigt werden. "Nein, Einbußen geschäftlicher Art haben wir nicht gehabt", sagt Birgit Greitmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Unsere Kunden haben immer Möglichkeiten gefunden, uns zu erreichen", freute sie sich. Arbeiter des Tiefbauunternehmens sind derzeit noch damit beschäftigt, einige Gräben auf den Parkstreifen an der Hauptstraße mit dem Endbelag zu versehen. Auch diese Arbeiten werden am Donnerstag ihr Ende finden.