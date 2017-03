Blumberg Bogart und Bergman gastieren in Nordhalden

Theaterrevue Casablanca begeistert Publikum in der Dorferlebnisscheune.

"Ich seh dir in die Augen, Kleines". An diesen legendären Satz erinnern sich auch heute noch viele Liebhaber historischer Filme. Und auch an "Spiels noch einmal, Sam". Am Samstagabend kamen die legendären Weltstars Humphrey Bogart und Ingrid Bergman und das Hollywood der 40er Jahre als musikalisches Theaterstück "Casablanca" in die Dorferlebnisscheune nach Nordhalden. Der Gastgeber und Leiter der Volkshochschule Baar, Jens Awe, freute sich, dass so gut wie alle Eintrittskarten verkauft werden konnten. Mitveranstalter war die Stadtbibliothek Blumberg. Ursprünglich sollte die Revue im Rahmen der Kunstausstellung aufgeführt werden, doch diese fiel aus. Das Duo "Sturmvogel" mit Sandra Jankowski und Frank Klaffke eroberte das sehr aufmerksame Publikum im Sturm. Zunächst aber gibt es ein kleines Quiz über den Film, den nicht alle Zuschauer kennen. Die musikalische Revue beginnt mit dem Ende des Schwarzweißfilms "Dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft" und endet auch damit.

Bogart, lässiges Idol einer ganzen Generation und Bergman, eine Vorkämpferin für ein selbstbestimmtes Leben, sind die Stars dieses Abends. Dieses Schauspiel mit Musik spielt auf mehreren Ebenen und entführt hinter die Kulissen von Hollywood in die 40er Jahre. Gedreht wird auf der Bühne einer der größten Kultfilme aller Zeiten mit einer tragischen Liebesgeschichte. Die Stimme des Regisseurs aus dem Off erinnert irgendwie an den verstorbenen Literaten Marcel Reich-Ranicki. Es ist eine verrückte Zeit voller Widersprüche: In Europa tobt der Krieg, und Hollywood feiert wilde Parties. Humphrey Bogart und Ingrid Bergman möchten Stars werden, und die internationale Besetzung aus 34 Nationen sorgt für Aufregung.

Der Pianist Sam tritt als sehr bewegliche Handpuppe auf. Die beiden Akteure gehen völlig in ihren unterschiedlichen Rollen auf. Sie mischen die besten Szenen des Kultfilms mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, gewürzt mit viel Musik, Gesang, Tanz und Showeinlagen. Großartig sind die Songs von Sandra Jankowski. Frank Klaffke überzeugt ebenfalls in seiner Rollenvielfalt. Anspielungen an die Flüchtlingssituation in Deutschland sind dabei unvermeidbar.