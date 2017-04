Blumberg Blumbergs Christen feiern die Auferstehung

Ostergottesdienste in Blumberg waren gut besucht. Alt-Katholiken in Fützen wählen ihren Pfarrer.

In gut besuchten Gottesdiensten versammelten sich über die Ostertage die Gläubigen in der Kernstadt und in den Teilorten, um die Auferstehung des Gekreuzigten zu feiern. Nachdem am Gründonnerstag nach der gemeinsamen Abendmesse der katholischen Seelsorgeeinheit Blumberg die Glocken und die Orgeln verstummten, wurde am Karfreitag mit der Leidensgeschichte nach Johannes des Opfertods des Gottessohnes gedacht. In der Osternacht aber, nachdem der Priester die Osterkerzen geweiht und angezündet hatte, verkündeten die Glocken nach dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi“ jubelnd die Auferstehung und den Sieg über den Tod hinaus in die Nacht, die als die „Nacht der Nächte“ umschrieben wird. Das anspruchsvolle Osterlob (Exsultet) zum Beginn der Osternacht sang Kantor und Organist Karl Scheu aus Kommingen.