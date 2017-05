Blumberg Blumbergs Attraktivität wächst weiter

Die Berichte über Tourismus und Wirtschaftsförderung sind erfreulich. Der haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Eisbahn auch 2018 wieder zu starten

Blumberg – Blumberg erlebt in den letzten Jahren einen Aufschwung. Dazu tragen verschiedene Faktoren bei, unter anderem ein Corporate Design mit dem freundlichen Grün, aber auch verstärkte Bemühungen in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft und Standortmarketing, deren Jahresberichte 2016 am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurden.