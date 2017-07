Blumberg Blumbergerin Melanie Karwat Jahrgangsbeste bei Ausbildung an der IHK-Akademie

Melanie Karwat aus Blumberg beendet kaufmännische Ausbildung zur Finanzbuchhalterin an Akademie der IHK als Jahrgangsbeste

Blumberg (bal) Bilanzbuchhalter halten im Finanzbereich eines Unternehmens die Fäden in der Hand. Voraussetzung für diese Berufssparte ist eine kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung oder ein wirtschafts- oder betriebswirtschaftliches Studium. Diese Ziele hatte die Blumbergerin Melanie Karwart vor Augen, als sie ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten bei der Stadt Blumberg, eine zweijährige kaufmännische Berufsausbildung und ein einjähriges Berufskolleg erfolgreich hinter sich gebracht hatte. So startete die ehrgeizige junge Frau im März 2014 als Angestellte beim Blumberger Unternehmen REWA TimeCheck (Uhren- und Schmuckservice) eine zweijährige Ausbildung an der Akademie der IHK in Villingen, die sie nunmehr als Jahrgangsbeste mit dem Notendurchschnitt 1,7 abschließen konnte. Sie wurde entsprechend ausgezeichnet. Die Kurse absolvierte Melanie Karwat außerhalb ihrer Arbeitszeit jeweils am Mittwochabend und am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Jetzt ist die Absolventin der Blumberger Realschule in den Kreis der Bilanzbuchhalterinnen avanciert. Die zwei Jahre nebenberuflicher Ausbildung sei hart gewesen, machte die 37-jährige Melanie Karwat deutlich. Derzeit ist ist sie noch als Buchhalterin bei REWA TC beschäftigt. Wie es beruflich weiter geht, werde sich zeigen. Melanie Karwat ist zuversichtlich. Sie stellt sich einen verantwortungsvollen Job mit Aufstiegsmöglichkeiten vor.