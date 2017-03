Blumberg Blumberger Bogenschützen holen zwei Deutsche Meister-Titel

Die Blumberger Bogenschützen sind Deutsche Meister. "Blumberger Bogenschützen bei der Deutschen Meisterschaft im Goldrausch", freut sich Clemens Benzing, Vorsitzender des Bogensportclubs Blumberg. Zwei Deutsche Rekorde gehen in die Eichbergstadt

Blumberg – Die Bogenschützen des BSC Blumbergs knüpften am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft in Schwedt/Oder an die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre an und konnten sich sogar noch steigern. Das Blankbogenteam des BSC Blumberg belegte bei der Deutschen Meisterschaft gleich zweimal den ersten Platz, teilt Clemens Benzing, Vorsitzender des BSC Blumberg, mit. Simone Kramer ist nach Einschätzung Benzings "derzeit die wohl herausragendste Blankbogenschützin Deutschlands". Bei den Meisterschaften in Schwedt holte sie sich souverän und mit einem neuen Deutschen Rekord den Titel und gleichzeitig ihren 3. Deutschen Rekord.

Für die geplante reine Herrenmannschaft Simon Maurer, Bernd Ortwein und Clemens Benzing, die gerade einmal eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft den Deutschen Rekord mit der Mannschaft auf 1490 Ringe geschraubt hatten, begann der Wettkampf weniger vielversprechend. Bernd Ortwein mußte leider auf seinen Start verzichten und wurde durch Simone Kramer ersetzt.

In dieser Mannschaftskonstellation reichte es dann zwar nicht zu einem neuen Rekord, aber mit fast 100 Ringen Vorsprung auf den Zweitplatzierten sicherten sich die Blumberger souverän die Goldmedaille bei den Blankbogenschützen. Während dies für Simon Maurer und Clemens Benzing jeweils der zweite Deutsche Meister-Titel war, hat Simone Kramer inzwischen schon fünf nationale Titel. Im Einzel belegten Simon Maurer und Clemens Benzing die Plätze 4 und 6.

Wer selbst einmal mit Pfeil und Bogen schießen möchte, kann sich unter www.bsc-blumberg.de gerne einmal zu einem kostenlosen Probetraining anmelden.