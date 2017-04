Blumberg Blumberger Wirtschaftstag sehr gefragt

Für die sechste Auflage des Blumberger Wirtschaftstags haben die Stadt Blumberg und die IHK schon 300 Anmeldungen. Wer sich noch anmelden will, muss sich sputen, es gibt maximal 400 Plätze

Blumberg (blu) Bürgermeister Markus Keller und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez freuen sich auf den Blumberger Wirtschaftstag. Am Freitag, 12. Mai, steigt in der Blumberger Stadthalle ab 19 Uhr die sechste Auflage. Es ist wieder eine Kooperation der Stadt Blumberg mit der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Wirtschaftstag sei so attraktiv, dass sich viele Besucher, die aus der ganzen Region kämen, gleich wieder anmeldeten. Schon jetzt hat Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung 300 Anmeldungen. Wer noch einen Platz will, müsse sich mit dem Anmelden sputen. Thomas Albiez betonte, der Wirtschaftstag sei ein Dank und eine Anerkennung von Stadt und IHK an die Unternehmer, dass die Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten.

Die Stadt arbeite viel und erfolgreich mit der IHK zusammen, sagte Keller, die Themen aufgreife, die die Stadt und den Landkreis interessierten, etwa die Digitalisierung und Verkehrsinfrastruktur.

Mit Florian Schroeder konnten die Veranstalter dieses Jahr einen der bekanntesten deutschen Kabarettisten und Vortragsredner als Gastreferenten gewinnen. Schroeders Vortrag lautet „Alle Möglichkeiten, aber keine Wahl?“ Darin wird Schroeder das Phänomen erläutern, warum in einer Gesellschaft, in der alles möglich scheint, „das Entscheiden schwer fällt und die Qual der Wahl immer größer wird“, so steht es auf seiner Homepage. Warum fiel die Wahl auf Schroeder? "Weil er gut ist", so Bürgermeister Markus Keller.

Anmeldungen für den Blumberger Wirtschaftstag bei: Lena.Hettich@stadt-blumberg.de, Telefon 07702/51 106.