Blumberg Blumberger Wirtschaftstag mit Florian Schroeder als Gastreferent

Auch die sechste Auflage des Blumberger Wirtschaftstags verspricht wieder gute Unterhaltung

Blumberg (blu) Der 6. Blumberger Wirtschaftstag ist am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Blumberger Stadthalle. Es ist wieder die Kooperation zwischen der Stadt Blumberg und der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Mit Florian Schroeder konnten die Veranstalter dieses Jahr einen der bekanntesten deutschen Kabarettisten und Vortragsredner als Gastreferenten gewinnen. Schroeders Vortrag lautet "Alle Möglichkeiten, aber keine Wahl?" Darin wird Schroeder das Phänomen erläutern, warum es in einer Gesellschaft, in der alles möglich scheint, "das Entscheiden schwer fällt und die Qual der Wahl immer größer wird", so steht es auf seiner Homepage. Der 1979 in Lörrach geborene Florian Schroeder ist in just dieser Gesellschaft selbst aufgewachsen und hat die Situation selbst erlebt. Bekannt ist Schroeder unter anderem auch durch das Parodieren Prominenter und Engagements für den Sender SWR3.

Es war eines der Versprechen von Bürgermeister Markus Keller nach seiner Wahl, in Blumberg einen Wirtschaftstag zu installieren. Nun, im achten und letzten Jahr seiner ersten Amtszeit, findet dieser Tag schon zum sechsten Mal statt, bei steigender Besucherzahl, voriges Jahr waren es 400. Mit der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg fand er den idealen Partner.

Wer Interesse hat, am Blumberger Wirtschaftstag teilzunehmen, kann sich bei der Stadt Blumberg anmelden bei: Lena.Hettich@stadt-blumberg.de, Telefon 07702/51 106.