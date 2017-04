Blumberg Blumberger Weinmesse wird zur Genussmesse

Dritte Weinmesse mit Besucherrekord. 30 Aussteller sorgen für ein vielfältiges Angebot. Die Weinkönigin betont den Genussfaktor.

"Es wird ganz sicher eine vierte Auflage von der Blumberger Weinmesse geben", so ein von der Resonanz begeisterter Rolf Bäurer, der die inzwischen fest im eichbergstädtischen Terminkalender fixierte Leuchtturm-Veranstaltung zusammen mit seiner Frau Bettina auf jeden Fall weiter organisieren will. Dabei kann er sich weiterhin auf die Unterstützung der Stadtverwaltung verlassen. "Ich bin froh, dass das Weinlädele Bäurer vor drei Jahren den Mut gefunden hat, die Weinmesse auf die Beine zu stellen", betonte Bürgermeister und Schirmherr Markus Keller. "Ich freue mich auf weitere Weinmessen."

In seiner Einleitung lobte Bäurer die Zusammenarbeit mit der Stadt und dankte der Verantwortlichen bei der Tourist-Info, Nadine Götz. "Probieren sie, kommen sie mit den Winzern ins Gespräch, auf ein paar genussvolle Stunden", so der Veranstalter. Er begrüßte die Weinkönigin 2016, Josefine Schlumberger, die auch ohne Krone sehr sympathisch rüber kam. Diese erhob die Weinmesse gleich einmal in den Stand einer Genussmesse und versprach den Besuchern, mit dem Wein die Sonne in das Glas zu bringen.

Nach der offiziellen Begrüßung konnten sich die Besucher dann ihren Lieblingswein an den 21 Stationen aussuchen, probieren und viele Fragen stellen, die von den Kennern der Weingüter gerne beantwortet wurden. Sieben Stunden stand die Geselligkeit in weinseliger Atmosphäre im Vordergrund – auch eine Stärke der familiären Messe in der Blumberger Stadthalle.

Für zusätzlichen Genuss sorgten die Bäckerei Knöpfle mit leckeren Broten, der Schwarzwaldhof mit Schinken- und Wurstspezialitäten, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen mit feinem Wasser, die Käserei Spindler aus Göschweiler, Chocolate Dreams aus Riedböhringen sowie verschiedene Feinkosthersteller. Obstbrände, prämierten Gin und Whisky präsentierte die Hausbrennerei Steinhauser aus Kressbronn.

Blumberger Weinmesse

Mit einem Besucherrekord endete die Weinmesse. Mehrere Hunderte Besucher genossen das Angebot der 30 Aussteller in vollen Zügen. Ein bekam die familiäre Veranstaltung in der Blumberger Stadthalle auch von der ehemaligen Weinkönigin Josefine Schlumberger, die neben ihrer offiziellen Funktion auch das gleichnamige Weingut ihrer Eltern aus dem Markgräflerland vertrat. "Ein super Publikum, das großes Interesse an feinen Weinen zeigte", so die Weinkönigin. (jümü)