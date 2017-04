Blumberg Blumberger Weinmesse bietet auch Feinkost

Bei der dritten Blumberger Weinmesse am kommenden Sonntag bieten einige Feinkosthersteller ihre Spezialitäten an

Blumberg – Ein Stück Käse oder Schwarzwälder Schinken, ein pikant-kräftiger oder würzig-frischer Dip, ein Stück feine Schokolade, ein kerniges Brot oder einfach nur ein frisches Mineralwasser – all diese Köstlichkeiten passen hervorragend zum Wein und dürfen deshalb auch auf der Weinmesse am Sonntag in der Blumberger Stadthalle nicht fehlen. "Feinkostspezialitäten runden das Angebot ab", so die Organisatoren Bettina und Rolf Bäurer.

Zu einem guten Essen fehlen darf aber auch nicht ein gehaltvolles Olivenöl. Michele Mottillo aus Villingen bietet sortenreine, extravergine Olivenöle direkt aus Larino in Italien sowie einen Aceto Balsamico di Modena IGP Essig an. "Feines aus dem Hegau" ist die Feinkostmanufaktur von Markus Bruderhofer in Gottmadingen. Unter Verwendung von sorgfältig ausgewählten Zutaten aus der Bodenseeregion wird hier unter Verzicht auf Farb- und Konservierungsstoffe sowie Geschmacksverstärker ein vielseitiges Sortiment an Feinkostprodukten hergestellt, wobei größtmögliche Frische garantiert ist.

Erneut am Start bei der Blumberger Weinmesse ist die Käserei Spindler aus Göschweiler bei Löffingen. Der Familienbetrieb verarbeitet Hochschwarzwälder Kuhmilch zu Weich-, Schnitt- und Hartkäse. Die Herstellung beruht auf traditioneller und handwerklicher Arbeit und die ausschließliche Verwendung von Rohmilch macht jedes Produkt einzigartig und unverwechselbar. Die Käselaiber reifen in einem über 300 Jahre alten Gewölbekeller, in dem der Käse in einem natürlichen Klima sein besonderes Aroma entwickeln kann.

Süßes zum Träumen bietet "Chocolate Dreams" aus Riedböhringen an. Hier können sich die Besucher von Max Kreutter Tipps geben lassen, welche Schokolade zu welchem Wein passt, wobei die Kombination aus Speis und Trank immer eine Sache des individuellen Geschmacks ist. Ein Heimspiel haben die Bäckerei Knöpfle und der Schwarzwaldhof – ein feines Stück Brot gehört ebenso zum Wein, wie der original Schwarzwälder Schinken. Etwas für Feinschmecker und für Zwischendurch ist auch das Spitzenmineralwasser Légère von der Mineralbrunnen AG in Bad Dürrheim.

Rezeptbücher, die mit alemanischem Charme die Lebensqualität an Südbadens Küchentischen widerspiegeln und im Lavori Verlag Freiburg erschienen sind, stellt die Autorin Christa Rinklin vom Kaiserstuhl vor. Sie geht den Fragen nach, was verbinden wir Alemanen mit Genuss?, Welche Geheimnisse umgeben unsere Kochkünste und Wer isst eigentlich geren was?

Die 3. Blumberger Weinmesse ist am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr in der Blumberger Stadthalle

