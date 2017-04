Blumberg Blumberger Weinmesse: 21 Güter präsentieren Weine

Auf der 3. Blumberger Weinmesse am 23. April präsentieren 21 Güter ihre Weine. Das Probieren und die Gespräche mit den Winzern stehen im Mittelpunkt

Blumberg – Die Vorbereitungen für die dritte Blumberger Weinmesse am 23. April von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle gehen in den Endspurt. Der SÜDKURIER begleitet die Messe, die das Weinlädele Bäurer aus Achdorf oganisiert, als Medienpartner.

Großes Spektrum: Neben Erzeugern von regionalen Feinkostspezialitäten sowie feinen Destillaten und Whisky, präsentieren sich am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr, in der Blumberger Stadthalle 21 renommierte und auch junge Weingüter, die auf dem Weg nach oben sind, hauptsächlich aus Baden und Württemberg. Die Genießer und Kenner aus der Region haben so die Möglichkeit, tolle Weine aus verschiedenen Anbaugebieten zu probieren und mit den Winzern über ihre Philosophie zu sprechen. Verkörpert werden die guten Tropfen aus edlen Reben auch von der Deutschen Weinkönigin 2016, Josefine Schlumberger, die sich an diesem Tag in der Eichbergstadt die Ehre gibt.

Neu bei der dritten Auflage der Blumberger Weinmesse ist das renommierte Weingut Schlumberger aus Sulzburg-Laufen im Markgräflerland. Frischen Wind in den Familienbetrieb, der unter anderem durch fruchtige Weine aus der Huxelrebe und Gutedel-Variationen bekannt ist, bringt die Tochter Josefine, die als Deutsche Weinkönigin auch im Ausland Erfahrungen sammeln konnte und an der Universität Geisenheim Weinbau und Önologie studiert.

Stuttgarts größter Weinbaubetrieb, das Collegium Wirtemberg, steht für ehrliche Weine mit Charakter, mit Liebe und Leidenschaft an- und ausgebaut. Die Fusion der Weingärtnergenossenschaften Rotenberg & Uhlbach ist bekannt für die Trollinger Rebe und das Markenzeichen ist die Grabkapelle, um die herum sich die Weinberge befinden. Das Weingut Abril aus Vogtsburg-Bischoffingen ist das größte Öko-Weingut am Kaiserstuhl und erzeugt die überwiegend veganen Weine aus streng ökologisch bewirtschafteten Rebflächen mit modernster Keltertechnik.

Bereits zum dritten Mal am Start ist das Weingut Lorenz und Corina Keller. Der engagierte Jungwinzer Lorenz Keller ist in Achdorf geboren und hat in Blumberg quasi ein Heimspiel. Das Weingut befindet sich im kleinen Weinort Erzingen, dem südlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands, mitten im schönen Klettgautal, direkt an der Schweizer Grenze. Nach der Existenzgründung im Jahr 2003 ist die Anbaufläche auf zwölf Hektar angewachsen. Angebaut werden hauptsächlich Weine aus der Burgunderfamilie, da die lehmigen und tonhaltigen Kalkböden vom Juraausläufer ideale Bedingungen dafür bieten.

