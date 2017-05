Blumberg Blumberger Verein SKD will die Kulturen fördern

Blumberger Verein SKD will die Kulturen fördern

Der 2012 gegründete Serbische Kulturverein (SKD) in Blumberg will den Austausch der Kulturen fördern. Eine besondere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche

Blumberg – Der vor fünf Jahren neu gegründete Serbische Kulturverein (SKD Blumberg), der 150 Mitglieder zählt, benötigt für den Ausbau der Kinder- und Jugendabteilung neue Trachten für die Tanzgruppen sowie Fördermittel für den weiteren Ausbau der über 100 Quadratmeter großen Sport- und Kulturhalle im Vereinsheim. Für die integrierte „HD Sport Akademy“, die sich unter anderem mit der Ausbildung in der Selbstverteidigung beschäftigt, werden entsprechende Trainer gestellt, die bezahlt werden müssen.

Mehr als 100 Kinder, Nachkommen von den in den 1970er Jahren eingewanderten Gastarbeitern aus dem damaligen Jugoslawien, den heutigen Balkanstaaten, werden beim SKD in jeder Hinsicht kulturell und sportlich betreut. „Wir Blumberger mit serbischem Hintergrund wollen die Zusammenarbeit mit möglichst allen anderen Blumberger Familien, wollen auch die Einheimischen mit unseren Sitten und Gebräuchen, also mit der serbischen Kultur, vertraut machen“, sagte der Vereinsvorsitzende Dalibor Tomic, ein gebürtiger Blumberger. „Dazu haben wir Kindertanzgruppen mit insgesamt 100 Kindern gebildet, die sich inzwischen zum Teil mit ihren Kostümen präsentieren können.“

Es soll eine Völkerverständigung werden, in der auch andere Kulturen außerhalb der Balkanstaaten ihren Anteil haben. Dazu gehöre vor allem die deutsche und die Kultur der Nachbarn aus der Schweiz. „Mit dem serbischen Verein aus Neuhausen/Schweiz kooperieren wir inzwischen“, sagte der Vorsitzende Dalibor Tomic. Ihr Ziel sei es aber auch, die Kulturen anderer Balkanstaaten zu fördern und Verbindungen zu Menschen in ganz Deutschland, somit auch in Blumberg, aufzubauen, erläutert Dalibor Tomic.

Der serbische Kulturverein hat inzwischen vier Tanzgruppen gebildet mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Außerdem werden noch 20 Kinder in Tanzgruppen ausgebildet, die über zwölf Jahre alt sind. Dafür benötigt der Verein Trainer, die den Kindern die Choreographie vermitteln.

Für den Kauf der Kostüme gibt der Verein inzwischen fast 12 000 Euro pro Gruppe aus. „Die Kosten für die Trachten, die wir aus Serbien einführen müssen, können wir nicht mehr selbst stemmen, war von Tomic zu hören. Über die Tanzgruppen und die sportlichen Angebote vor allem an die Kinder, möchte der Kulturverein die Verbindungen zu Gruppen anderer Gemeinden, in anderen Ländern, herstellen. Dafür hat der serbische Verein ein Vereinsheim gebaut, das zum Ort der Begegnung werden soll. Ein Projekt, mit dem der Kulturverein vor zwei Jahren begonnen hat. Im Mai nächsten Jahres ist nach Fertigstellung die offizielle Eröffnung.

Jetzt hofft der Kulturverein auf einen Zuschuss durch den Vereinswettbewerb. Für das Fortbestehen des Projekts garantieren die sieben Mitglieder des Vorstands, Dalibor Tomic, Dule Cancarevic, Zeljko Panic, Mirko Djuric, Novac Tomic, Slavisa Cumurovic und Danijel Tisma. Der Finanzbedarf liegt bei 300 000 Euro.

Der Verein

Der Serbische Kulturverein (SKD Blumberg) wurde 2012 gegründet und hat sich neben der Förderung der serbischen Kultur auch dem Austausch der Kulturen in Blumberg verschrieben. In Blumberg leben Angehörigen zahlreicher Volksgruppen, viele sind schon in Vereinen und engagieren sich dort bei verschiedenen Anlässen wie dem Straßenfest. Dem Austausch der Kulturen soll das Vereinsheim des SKD dienen, mit dessen Bau im Februar 2016 begonnen wurde und das eine 100 Quadratmeter große Sport- und Kulturhalle beinhalten soll.