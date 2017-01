Blumberg Blumberger Tagespflegegruppe startet nächste Woche

Die Kirchliche Sozialstation Blumberg erweitert ihr Angebot um einen weiteren Bereich.

In der Blumberger Kernstadt beginnt nächste Woche ein neues Angebot im sozialen Bereich. In der Seniorenwohnanlage in Kehr ob der Kehr bietet die Kirchliche Sozialstation eine Tagespflegegruppe an. Von Montag bis Freitag ist Eichbergstüble in der Seniorenwohnanlage von 8 bis 17 Uhr geöffnet, dort, wo die Sozialstation schon seit Jahren erfolgreich eine Demenzgruppe betreut. Leiten wird die Gruppe Diana Berger, verantwortlich ist die Pflegefachkraft Schwester Kirsten Cebandt, die bei der Sozialstation den Pflegedienst leitet. Angeboten werden acht Plätze, sagt Geschäftsführer Markus Leichenauer, für Dienstag und Mittwoch haben sie schon Anmeldungen. Für Blumberg wird die Tagespflege zunehmend Bedeutung erlangen. Laut dem Statistischen Landesamt waren hier im Jahr 2015 insgesamt 2139 Menschen 65 und älter. Deshalb wollen Geschäftsführer Markus Leichenauer und der Vorstand der Sozialstation um den Vorsitzenden Norbert Holzmann bauen. Auf dem Gelände schräg oberhalb der Seniorenwohnanlage soll in der Nähe der Sozialstation ein Gebäude für Tagespflege entstehen. Ob ein- oder zweigeschossig, konnte Geschäftsführer Leichenauer noch nicht sagen, das hänge auch von den Zuschüssen ab. Die Anträge seien gestellt.

Blumberg erhält damit wohl auf zwei Grundstücken Einrichtungen für die Tagespflege. Auf dem ehemaligen Schlenk-Areal plant die Rebholz-Immobilien Gruppe aus Bad Dürrheim mit der Awo als Hauptmieter ein Gebäude mit ambulanter Tagespflege, darüber betreute Wohngruppen und obendrüber Wohnungen. Markus Leichenauer sieht darin kein Problem: „Der Markt ist da.“