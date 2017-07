Blumberg Blumberger Street-Art-Festival nimmt Gestalt an

Das Blumberger Street-Art-Festival nimmt Gestalt an. Auf dem Marktplatz schaut schon ein Wolf in eine Schlucht, dort malt Nikolaj Arndt das große 3D-Bild, am Panoramabad kreiert Kerim Musanovic das Hai-Motiv

Blumberg (blu) Das Blumberger Street-Art-Festival am Wochenende nimmt Gestalt an. In der Stadt entstehen die ersten Bilder, ab Freitagvormittag zeichnen die Mitglieder des Organisationskomitees auf der Hauptstraße die Malflächen ein. Die Verkehrsteilnehmer werden um Vorsicht gebeten, die Hauptstraße ist von Freitag, 16.30, Uhr ab Ecke Weiherdammstraße bis zur Friedhofstraße bis Sonntagabend, 21 Uhr, gesperrt.

Am Freitag wird auch ein Fernsehteam von SWR3 erwartet, das am Freitagabend in der Landesschau einen Vorbericht senden wird. Auf dem Marktplatz malte der Profi Nikolaj Arndt gestern wieder den ganzen Tag an seinem großen 3D-Bild, das den winterlichen Weg eines Wolfs zum See in einer Felsenschlucht, zeigt, die malerisch von einer Laterne beleuchtet wird. Wann das Motiv fertig sein wird, weiß der 42-jährige Profi-3D-Maler noch nicht. Frühestens am Samstag, wohl eher am Sonntag. Mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern ist es nach Aussage von Hauptorganisator Clemens Benzing das wohl größte 3D-Bild in ganz Süddeutschland.

