Blumberg Blumberger Street-Art-Festival ist das Aushängeschild des Gewerbevereins

Die Mitglieder von Blumberg Gewerbevereint sind stolz auf das Erreichte. Es besteht der Wunsch nach mehr Mitgliedern. Im Herbst ist eine Leistungsschau im Blumberger Gewerbegebiet Vogelherd geplant.

Blumberg – Die Werbegemeinschaft Blumberg Gewerbevereint ist stolz auf das Erreichte. Auf der Mitgliederversammlung am Dienstag im Hotel „Hirschen“ in Blumberg klang aber aber der Wunsch an, neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit hat der Verein 45 Mitglieder, davon waren elf anwesend.

Der Vorsitzende Bodo Schreiber machte sich zuerst einmal Luft. Es ging um einen gemeinsamen Internet-Auftritt der Mitglieder auf der Plattform Yatego. Seit Ende 2015 würden sie sich mit dem Thema befassen, ohne den Durchbruch. Am Anfang würden Kosten von fast 10 000 Euro entstehen, die die Stadt vorstrecken müsste, „bis wir neue Mitglieder geworben haben.“ Schreiber zufolge wäre es eine Aktion gewesen, mit den Gewerbetreibenden vor Ort ein Stück weiterzukommen. Bürgermeister Markus Keller bekräftigte dies. „Es sei ein Angebot, wenn kein Interesse bestehe, „müssen wir den Hund nicht zum Jagen tragen.“

Der nächste Termin ist das Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli. Die Vorbereitungen sind im vollem Gange. Der Vorsitzende Bodo Schreiber bat die Mitglieder und Einwohner, noch Unterkünfte für die Künstler zur Verfügung zu stellen. Das Interesse sei groß, sagte Clemens Benzing, er hat noch Kontakt mit einem Maler aus Los Angeles. Vom Umfang her werde das Festival so groß wie voriges Jahr, „die Malflächen sind ausgereizt“. Schon jetzt freuen sich alle auf Nikolaj Arndt, der dieses Jahr das große 3D-Bild malt und, so Benzing, eine große Fangemeinde habe. Das große 3D-Bild, das die letzten Jahre Winfried und Melina Berg geschaffen hatten, sei die optimale Einstimmung auf das Festival und ziehe schon Leute bis aus Mengen und Offenburg nach Blumberg. Leistungsschau im September: Im Herbst sei dieses Jahr eine Leistungsschau geplant, teilte Bodo Schreiber mit, und zwar am Samstag, 30. September, im Gewerbegebiet Vogelherd. An diesem Tag lade der Bauhof in seinem neuen Domizil zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Der Verein

Der Verein Blumberg Gewerbevereint ist ein Zusammenschluss von Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und der Industrie. Vorsitzender ist Bodo Schreiber, zweiter Vorsitzender Clemens Benzing, Schriftführerin Ute Glander, und Kassiererin Heike Wittwer, die ihr Amt nächstes Jahr abgeben wird. Kontakt über den Vorsitzenden Bodo Schreiber, Telefon 07702 /479 290, oder unter bodo.schreiber@wuerttembergische.de