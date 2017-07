Blumberg Blumberger Street-Art-Festival geht weiter

Das Blumberger Street-Art-Festival geht weiter. Am Sonntagvormittag herrscht auf der Hauptstraße schon reges Treiben.

Blumbergs Hauptstraße ist sommerlich bunt. Nach dem Regenschauer am Samstagabend sind die Straßenmaler am Sonntag wieder unentwegt zugange. Schon früh am Morgen begannen die ersten, ihre Bilder neu oder weiterzumalen, bei gutem Sommerwetter säumen schon etliche Besucher die Hauptstraße.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Akteuren mit den 3D-Bildern wie Nikolaj Arndt am Marktplatz mit seinem rund 200 Quadratmeter großen Motiv von einem Wolf vor einer Winterschlucht oder Rebecca Karcher, die neben dem SÜDKURIER das Motiv "fliegen mit Aldadin" malt.

Die Bedingungen sind gut, für die Besucher von auswärts gibt es kostenlose Parkplätze.

Das Street-Art-Festival geht am Sonntag bis gegen 18 Uhr, um 18.30 Uhr ist die Siegerehrung auf der Festbühne.

Alle Bilder vom Sonntag gibt es hier: