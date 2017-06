Blumberg Blumberger Street-Art-Festival: Rebecca Karcher wieder mit dabei

Beim Blumberger Street-Art-Festival ist auch Rebecca Karcher aus Karlsruhe wieder mit dabei. Voriges Jahr begeisterte sie mit einer 3D-Hommage an Bud Spencer

Blumberg (blu) Beim Blumberger Street-Art-Festival hat sie ihre Fangemeinde: Rebecca Karcher aus Karlsruhe. Schon zwei Mal hat sie auf dem Parkplatz zwischen dem SÜDKURIER, der das Festival als Medienpartner begleitet, und der alt-katholischen Christuskirche ein farbiges 3D-Motiv auf das Pflaster gezaubert, und jedes Mal standen die Besucher Schlange, um sich selbst ein Bild zu machen.

Beim dritten Festival im Jahr 2014 war es ein Junge, der einem kranken Hund Medizin verabreicht. Für viele Besucher war dies schon eine stilistische Meisterleistung. Voriges Jahr begeisterte sie mit einer Hommage an den kurz vor dem Festival verstorbenen Schauspieler Bad Spencer. Obwohl sie samstags erst später anreisen konnte, arbeitete sie unermüdlich und mit großem Fleiß bis tief in die Nacht hinein, und ihre Mühen haben sich gelohnt.

Bereits am Sonntagmorgen grüßte Bud Spencer das Publikum mit Hut, Revolver und Zigarre in der Badewanne, so wie viele den beliebten Schauspieler aus seinen Kultfilmen gekannt hatten, zum Beispiel aus dem Streifen "Vier Fäuste für ein Hallelujah", wo er zusammen mit Bud Spencer ein markantes Duo bildete.

Die Kunst der 3D-Maler besteht darin, ihre Motive so auf die Straßen zu zaubern, dass das Publikum mit dem Bild in Interaktion treten kann. Schmunzelnd erklärte Rebecca Karcher den Besuchern, wie sie mit einer Bürste Bud Spencer die Fußsohlen schrubben und sich dabei dann fotografieren lassen konnten.

Das Blumberger Street-Art-Festival ist am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, jeweils ab 11 Uhr in der Blumberger Hauptstraße. Offizieller Beginn ist jeweils um 11 Uhr, am Samstag schließt sich ein Abendprogramm an.