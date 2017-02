Blumberg Blumberger Stadtkapelle lädt zur Saalfastnacht ein

Die Blumberger Stadtkapelle lädt am Fastnachtssonntag zur Saalfastnacht im Saal unter der Kirche ein

Blumberg (blu) Die Stadtkapelle Blumberg lädt am Fastnachtssonntag, 26. Februar, zu ihrer Saalfastnacht in Blumberg im Saal unter der Kirche ein. Nach dem sonntäglichen Gottesdienst beginnt um 11.15 Uhr mit einem vielfältigen Angebot an warmen und kalten Speisen, sowie Kaffee und Kuchen und eine große Getränkeauswahl. Das fröhliche Treiben endet um circa 20 Uhr. Die Gäste erwartet ein passendes kulinarisches Angebot zu diesem Fastnachts-Hochtag, und natürlich viel Musik, live und aus der Box. Als einen der Höhepunkte des bunten närrischen Treibens kündigt die Stadtkapelle den Auftritt der Betzitlüter aus Tiengen an. Die Betzitlüter bestehen seit 40 Jahren und sind damit Tiengens zweitälteste Guggenmusik.

Seit 2012 bereichert die Stadtkapelle den Fastnachtssonntag in Blumberg mit ihrer Saalfastnacht, die in früheren Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Eichbergstadt gewesen war. Und die Stadtkapelle ist längst dabei, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Schon beim Auftakt erwies sich das Angebot als goldrichtig und lockte die Narren aller Generationen scharenweise und die Kirche. Schon bei der zweiten Auflage hatte sich das Angebot herumgesprochen, jedes Jahr ist der Pfarrsaal an Fastnacht voll.

Wer sicher einen Sitz-Platz haben will, wird gebeten, bei der Vorsitzenden Angelika Sedlak in Blumberg zu reservieren, Telefon 0 77 02/1307.