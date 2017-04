Blumberg Blumberger Stadthexen bestätigen den Vorsitzenden Patrick Linke

Die alte ist auch die neue Oberhex bei den Stadthexen. Patrick Linke und sein bewährtes Team gehen gemeinsam in die nächsten Jahre

Blumberg (bal) Nicht nur das Amt des Vorsitzenden, also der 1. Oberhex, sondern auch weitere Vorstandsämter mussten bei den Stadthexen wiederum besetzt werden. Für den ausscheidenden, langjährigen Kassenverwalter Matthias Buchta sprang Manuela Burger in die Bresche. Sie erhielt alle Stimmen der Mitglieder. Zur 2. Schriftführerin wurde Renate Schulz und zur Zeughexe Selina Anton-Müllerchen gewählt. Die Kassenprüfer Stefan Vid und Bernd Müller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Renate Schulz war es auch, die den Geschäftsbericht der Stadthexen vorlas. Es sei ein turbulentes Jahr gewesen, war aus ihrem Jahresbericht zu entnehmen.

Die Stadthexen haben nicht nur Fastnacht gefeiert, sondern sich auch bei Vereinsverstaltungen und Events, sowie Veranstaltungen der Stadt Blumberg eingebracht. An sieben Fastnachtsumzügen bei befreundeten Zünften der Region waren die Stadthexen dabei. Veranstaltungen wie der Blumberger Weihnachtsmarkt, Blumberg on Ice und Street-Art-Festival haben der Narrenkasse gut getan. Zu diesem Ergebnis kam auch Kassierer Matthias Buchta, der den Mitgliedern die Kontenbewegungen und -stände erläuterte. Kassenprüfer Stefan Vid und Bernd Müller zollten dem scheidenden Kassierer Buchta ihren Respekt für die gute Arbeit.

Müller machte noch einige brauchbare Vorschläge für den künftigen Weg der Stadthexen, auch auf wirtschaftlicher Basis. Die 2. Oberhex der Stadthexen, Andrea Sauter, sprach einige Satzungsänderungen an. Die Versammlung beschloss, die Vereinssatzungen insgesamt zu überarbeiten. Sauter hielt auch einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben der Hexengruppe. Mit der Walpurgisnachtfeier am 30. April im Vereinsheim beginnen die Hexen ihre Aktivitäten. Die weiteren Veranstaltungen halten sich im Rahmen dessen, was auch im vorigen Vereinsjahr interessant war.