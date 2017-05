Blumberg Blumberger Schulleiter nennen ihre Wünsche für den Schulcampus

Die Blumberger Schulleiter präsentierten dem Gemeinderat ihre Wünsche für das pädagogische Raumkonzept im künftigen Schulcampus. Grundlage waren sechs Schulbesuche

Blumberg – Das Schulentwicklungskonzept soll wieder Fahrt aufnehmen. Sie hätten sich auf den Weg gemacht, ein gemeinsames Konzept für einen Schulcampus am Eichberg zu erstellen, seien alle im Boot, die Stadt, die Schulen, Eltern, Schüler und die Musikschule, sagte Bürgermeister Markus Keller im Gemeinderat. Und sie hätten vereinbart, dass die Schulleiter noch Impulse einbringen könnten, was am Donnerstag geschah. Da trugen die Rektoren im Gemeinderat die Vorstellungen der Schulen für ein pädagogisches Raumkonzept vor.

Sie sind das Ergebnis von sechs Schulbesuchen: Der Realschulen Bad Dürrheim und Mühlheim/Donau, der Grundschule Riedöschingen, der Sonderschule Heiligenbronn sowie der Gemeinschaftsschulen Hüfingen und Hilzingen. Das Lernen haben sich verändert, sagte der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link, der früher übliche Frontalunterricht sei heute nur noch eine von mehreren Formen. Wichtig sei individuelles Lernen, wo jeder Schüler entsprechend seinen Fähigkeiten den Stoff erarbeiten könne. Die Schulen schlagen ein Klassenzimmer-Plus-Modell mit 66 plus 25 Quadratmetern vor, wo eine Lehrkraft beide Räume beaufsichtigen könne. Dazu kommen das gemeinsame Nutzen der Fachräume sowie mit Ausnahme der Hausaufgaben die räumliche Trennung von Ganztagsschule und Unterricht. Dazu kommt ein Zentrum mit einem auch als Mensa, Aula und Pausenhalle nutzbaren Aufenthaltsbereich samt Küche, Bistro und weiteren Funktionsräumen.

