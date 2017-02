Blumberg Blumberger Scheffelschule hat jetzt Schulsanitäter

16 Schülerinnen und Schüler an der Blumberger Scheffelschule sind in Erster Hilfe ausgebildet. Krankenkasse spendiert Verbandstasche.

Der Wunsch der Scheffelschullehrerin Annegret Sulzmann, eine Sanitäts-Gruppe in ihrer Schule in Blumberg anzusiedeln, ist in Erfüllung gegangen. 16 Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse haben sich in den letzten Wochen in Erster Hilfe ausbilden lassen. Die Kinder werden jetzt in vier Sanitäts-Gruppen ihre Aufgaben wahrnehmen, an der Schule ist das ein Novum.