Blumberg Blumberger Sauschwänzlebahn startet in die 40. Saison

Die Blumberger Sauschwänzlebahn startet am Samstag in die 40. Saison

Am Bahnhof Blumberg-Zollhaus wird am Samstag Tourismus-Geschichte geschrieben. Die Blumberger Sauschwänzlebahn startet in ihre 40. Saison, und dies wird gefeiert.



Ab 13 Uhr werden die Gäste am Bahnhof in Zollhaus mit einem kühlen Sekt und musikalischer Unterhaltung willkommen geheißen.



Um 14.10 Uhr startet der Dampfzug Richtung Weizen. Bild: JoergSauter/Eisenbahn-Kurier