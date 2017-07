Blumberg Blumberger Realschule: Rektor Egon Bäurer verabschiedet Birgit Worgul

Blumbergs Realschulrektor Egon Bäurer verabschiedete Birgit Worgul in den Ruhestand

Blumberg (blu) Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedete Realschulrektor Egon Bäurer am Dienstagabend zwei verdiente Lehrkräfte in den Ruhestand: Werner Höfle und Birgit Worgul. Über Werner Höfle hat der SÜDKURIER berichtet, Birgit Worgul wollte keinen eigenen Bericht, wenngleich auch ihr von allen Seiten große Wertschätzung entgegengebracht wurde. Birgit Worgul war seit 1996 an der Realschule. Fächer waren Mathematik und MuM. Birgit Worgull war jahrelang Fachleiterin im Fach MuM, war Mitglied in der Steuergruppe Bildungsplan 2003 und auch jetzt wieder Bildungsplan 2016. Sie war Mentorin und hat sich allgemein um Erziehungs – und Ernährungsprobleme der Schülerinnen und Schüler gekümmert. Rektor Bäurer würdigte ihren Einsatz an der Schule: "Sie war eine sehr verdiente Kollegin".