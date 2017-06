Blumberg Blumberger Realschülerinnen erstmals Kreismeister in Leichtathletik

Blumberger Realschülerinnen erstmals Kreismeister in Leichtathletik

Die Blumberger Realschülerinnen sind erstmals Kreismeister in Leichtathletik

Die Mädchen der Realschule Blumberg feierten bei den Kreisleichtathletik-Meisterschaften im Donaueschinger Anton Mall Stadion ein riesigen Erfolg. Sie wurden im Wettkampf III/1 in den Disziplinen 75 m, 800m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Ballweitwurf und Staffellauf Kreismeister. Rektor Egon Bäurer gratulierte den Schülerinnen und der betreuenden Lehrerin Frau Therese Hackenbeck zu diesem Erfolg, es sei das erste Mal, dass die Schule eine Kreismeisterschaft in Leichtathletik errungen habe. In der siegreichen Mannschaft wirkten mit, von links Lea Sophie Engesser, Sina Kaufmann, Sarah Merz, Leonie Kunz, Kathrin Klein, Chiara Häusle und Franziska Damm. Bild: Realschule