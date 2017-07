Blumberg Blumberger Realschüler freuen sich über die Mittlere Reife

Die Zehntklässler der Realschule Blumberg hatten am Montag und die Dienstag ihre mündliche Abschlussprüfung, 61 Schülerinnen und Schüler erlangten die Mittlere Reife. Die Zeugnisausgabe ist am Freitag im Rahmen der Entlassfeier

Blumberg – Nachdem die schriftlichen Prüfungen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch schon im April und Mai absolviert wurden, mussten sich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 10 a, 10b und 10c der Realschule Blumberg am Montag und Dienstag unter dem Vorsitz von Realschulrektorin Stephanie Martin von der Realschule Bad Dürrheim der mündlichen beziehungsweise der Kompetenzprüfung stellen. Dabei zeigten alle Schülerinnen und Schüler sehr erfreuliche Leistungen mit dem Ergebnis, dass 61 Schüler/innen die Prüfung bestanden haben. Das teilte Realschulrektor Egon Bäurer am Dienstag dem SÜDKURIER mit. Die Ausgabe der Zeugnisse und die Überreichung der Klassenpreise werden im Rahmen der Abschlussfeier am Freitag, 7. Juli, erfolgen.

Das Abschlusszeugnis der Realschule (mittlere Reife) erhalten:

Klasse 10a (Klassenlehrerin Stefanie Schuler): Maximilian Dargel, Sebastian Fetscher, Leon Fluck, Marcel Hauser, Hendrik Heß, Moritz Nüßle, Yannik Pfeifer, Felix Vetter, Kevin Völker, Tobias Zolg, Sarona Amma, Semira Donder, Jana Gleichauf, Nina Hirth, Lisa-Marie Ludwig, Samira Martin, Milena Merz, Sarah Mink, Emilija Panic, Jessica Renner, Saskia Schmid, Tanja Volz, Jasmin Waller, Sarah Wojda.

Klasse 10b (Klassenlehrerin Anja Schuler): Steven Boma, Bera Bozer, Marcel Feederle, Maximilian Fluck, Jonas Kindler, Silas Pfaff, Jan Rösch, Leutrim Toplana, Maria Becker, Leonie Hattung, Julia Hörenz, Chiara Müller, Verena Müller, Fabienne Wölfle, Patricia Zier.

Klasse 10c (Klassenlehrerin Melanie Held): Raphael Bäurer, Paul Heinemann, Paul Hommel, Marvin Jerg, Joseph Schloms, Felix Viergutz, Oliver Weniger, Markus Werner, Klara Baumann, Julika Etter, Antonia Gleichauf, Sarah Lang, Milena Maier, Jasmin Müller, Ann-Katrin Preis, Franziska Schoch, Rebekka Schoch, Larissa Schwinge, Laura Straub, Corinna Vetter, Jule Weißhaar, Larissa Zehle.