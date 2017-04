Blumberg/Riedböhringen Blumberger Realschüler besuchen Holzmanufaktur Fluck in Riedböhringen

Die Technikgruppe Klasse 9 der Blumberger Realschule besuchte mit ihren Techniklehrern die Holzmanufaktur Fluck in Riedböhringen

Die Technikgruppe Klasse 9 der Realschule Blumberg unternahm mit ihren Techniklehrern Jochen Adam und Annette Meyer eine Exkursion zum neuen Betriebsgebäude der Holzmanufaktur Fluck in Riedböhringen. Geschäftsinhaber Florian Fluck (links) stellte den beiden Technikgruppen die einzelnen Schritte vom ersten Gespräch über die 3D-Zeichnungen bis zur Aufrichtung des Hauses sehr anschaulich dar. Die Schülerinnen und Schüler konnten anschließend einen Einblick ins Projektbüro und die Fertigungshalle, wo Außenwände und Dachstuhl gedämmt und aufgebaut werden, gewinnen. Zimmermeister Fluck stellte den Schülerinnen und Schüler die Vielseitigkeit des Zimmermannhandwerks sehr eindrücklich dar und ermunterte die Schülerinnen und Schüler, in Praktika ihren Berufswünschen näher zukommen. Am Tag der offenen Tür am 23. April bietet die Holzmanufaktur Fluck die Möglichkeit, weitere Einblicke zu sammeln. Bild: Annette Meyer